„Hosszú az út még előttem” – A TV2 sztárja az állapotáról vallott a súlyos balesete után

Mint ahogy arról a Metropol beszámolt, egyként kaptak a szívükhöz Kempf Zozo rajongói, amikor szeptember végén kiderült, hogy BMX freestyle egyik legnagyobb alakját mentő vitte kórházba, intenzív osztályon ápolják, miután súlyos balesetet szenvedett.

Fotó: TV2

Egy ország aggódott Kempf Zozóért

A TV2 sztárja a svájci EUC freestyle Európa-bajnokságon esett hatalmasat, beleset során pedig súlyos fejsérülést szenvedett. Az Exatlon közönségkedvencéhez amilyen gyorsan csak lehetet a családja is megérkezett, akik most is mellette vannak.

Az egész ország aggódott Zozóért, így, amikor napokkal a brutális esése után maga jelentkezett be, mindenki egy kicsit megkönnyebbült, még ha látszott is a sportolón, hogy valóban nincs jól. Az Exatlon egykori versenyzője most azonban megtörte csendet az állapotáról és több fotót is megosztott magáról.

Így van most Kempf Zozo

Kempf közösségi oldalán megosztott bejegyzésében köszönetet mondott a rengeteg jókívánságért, valamint elárulta, hogy még nagyon hosszú út áll előtte a gyógyulásig, után azonban erősebben fog visszatérni, mint valaha.

Helyzetjelentés: Köszi mindenkinek a kívánságokat, nagyon jól esik. Nem telózok, a regenerációra figyelek. Nyomtam egy arcost az EB-n, így hosszú az út még előttem. Egy arccsont műtét, valamint egy szemfelépülés a cél, de vissza fogok térni erősebben mint voltam! Haladunk, pozitív jeleket kaptam! Köszi az időt, energiát, rajta vagyok, visszatérek, ITT LESZEK!! Hamarosan jelentkezem, de addig is a felépülésen a hangsúly

– írta a sportoló.