Hivatalos! Kulcsár Edina nagy bejelentést tett: „Teszek érte” - Fotó

Kulcsár Edina nem is lehetne boldogabb, hiszen immár négy kisgyermek büszke anyukája lehet. Korábbi férjétől, Szabó András Csutitól egy fia, Medox és egy kislánya, Nina született. Még jelenlegi rapper kedvesét, G.w.M-et először egy kislánnyal, Amarával, majd legutóbb egy kisfiúval, Dionnal ajándékozta meg.

Fotó: SZL

Ilyenkor, ahogy az lenni szokott, mindenkit a szülés utána alakja foglalkoztatja, még támadások is érték emiatt Kulcsár Edinát. A négygyermekes sztáranyuka azonban most pontot tett a találgatásokra. Egy igazán csinos képet tett közzé az Instagram-oldalán, amin látszólag már visszanyerte szülés utáni alakját. Ám erről még nincs szó, mint Kulcsár Edina kifejtette: számára nagyon fontos a megjelenése, amit egyelőre ugyan még nem nyert vissza, viszont tud pózolni és azt is pontosan tudja, hogyan kell jó szögből elkészíteni egy fotót.

„Nyilván mindenki próbálja a legjobb formáját mutatni, sokszor én is, hiszen ha most azt mutatnám, hogy 4 gyerek után lóg a hasam, akkor mindenféle bántó szavakat kapnék. Ha olyat mutatok ami nincs ( ahogy jelen esetben is ) akkor meg azt kapom, kit akarok ezzel bacsapni? Igazából én magamat szeretném becsapni, de csak átmenetileg, mert ezzel is motiválom saját magam és látok elérhető célt” – kezdte bejegyzésében Edina.

„A kép nincs módosítva. Csak tudom, hogy kell előnyösen beállni, anyukám tud jó szögből fotózni, meg nyilván az alakformálós ruha is sokat hozzáad a képhez, hiszen sajnos nem ilyen az alakom jelenleg. De majd ilyen lesz, mert teszek érte. És kedves anyuka társaim… mielőtt valaki megkérdezné, hogy most tényleg ez a legfontosabb? Nem! Nem a legfontosabb, de igen, a fontos listámon szerepel! Szeretném formában tartani magam és szeretném ha a gyerekeim és a családom büszkék lennének rám ( ezért is ). Szóval, igen! Mától hivatalosan is elkezdem az edzést!” - olvasható Kulcsár Edina posztjában, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

„Sok helyen azt olvastam h nem ajánlatos ilyen hamar elkezdeni főleg császár után. Ill. ha szoptatás eseten a felszaporodó tejsav sem tesz jót a babának.”