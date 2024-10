Friss hírek érkeztek Bruce Willis állapotáról: „Ezt el kell fogadni”

Bruce Willisnél két évvel ezelőtt diagnosztizáltak afáziát, majd demenciát. Willis nemcsak a színészettől, de a nyilvánosságtól is visszavonult, csak ritkán látni róla egy-egy képet, azt is a családja osztja meg. Egykori felesége, Demi Moore most egy interjúban mesélt a színész jelenlegi állapotáról.

Bruce Willis betegsége nem teszi lehetővé, hogy színészkedjen – Fotó: Northfoto

A betegség az betegség. Ezt el kell fogadni, mást nem lehet tenni. De ahhoz képest, milyen baj sújtja, az állapota stabil. Fontos, hogy ne ragaszkodjunk foggal-körömmel a múlthoz, nézzünk szembe azzal, ami most van. Ha elfogadjuk a helyzetet, ott vagyunk vele, ahol épp tart, az nagyon szép tud lenni

– fogalmazott Moore, aki az interjú előtt néhány nappal látogatta meg volt férjét közös lányukkal és unokájával.

Mindeközben a színész felesége, Emma Heming olyan fejleményekről számolt be, ami akár a világsztár gyógyulásában is segíthet. Részt vesz ugyanis egy olyan egészségügyi vizsgálatban, amely az agy működését vizsgálja – írja az Origo.

Igazán reménykeltő dolgok vannak kilátásban, ami a neurodegeneratív betegségeket illeti

– fogalmazott.