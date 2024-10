Pénz nélkül maradt Ben Affleck, becsődölt a világsztár

Jelenleg éppen a feleségétől, Jennifer Lopeztől válik Ben Affleck, de ettől függetlenül most is ő Hollywood egyik legsikeresebb embere, aki színészként, rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként is jeleskedik, ráadásul eddigi pályafutása során már két Oscar-díjat is bezsebelt – érdekes, hogy anyagilag akkor volt talán a legmélyebben, amikor megtörtént számára a nagy áttörés, az első igazi siker.

Ben Affleck / Fotó: TheImageDirect.com

Ben Affleck a legjobb barátjával, Matt Damonnel közösen írta az 1997-ben bemutatott Good Will Hunting című filmet, aminek a forgatókönyvéért Oscar-díjat kaptak. Azt hinné az ember, hogy ezek után be van biztosítva számukra az anyagi biztonság, de a Life.hu cikkéből kiderült, hogy ez meglepő módon eléggé távol áll a valóságtól.

Ben Affleck elárulta, hogy ketten összesen 600 ezer dollárt kaptak Matt Damonnel a Good Will Huntingért, és egy közös számlán tartották az összeget, ami nagyjából fél évig tartott ki, utána pedig szinte egyetlen centjük sem maradt, és csődbe mentek.

Fejenként 300 ezer dollárjuk volt, amiből 30 ezret az ügynökeiknek kellett adniuk, 160 ezer volt az adó, majd vettek egy-egy 55 ezer dolláros Jeep Cherokee autót – vagyis 55 ezer dollárjuk maradt, amiből kibéreltek egy 5 ezer dolláros parti házat, hat hónappal később pedig semmijük sem maradt a pénzből.

Persze közben jöttek az újabb felkérések, így mindketten szépen megszedték magukat az évek, évtizedek alatt – de az biztos, hogy nem igazán illik a hollywoodi álomba, amit az első nagy sikerük után át kellett élniük.