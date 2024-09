Mi történt Vilmos herceg arcával? A rajongók teljesen kiakadtak

Vilmos herceg egy napon az Egyesült Királyság uralkodója lesz. Minden mozdulatának és megjelenésének is kifogástalannak kell lennie. Eddig ennek eleget is tett, ám most történt egy kis malőr, ami igencsak megosztotta a brit királyi család rajongótáborát.

Vilmos herceg új külsővel mutatkozott, a rajongók véleménye megoszlik (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Borostát növesztett Vilmos herceg

Vilmos a napokban egy hivatalos megjelenésének tett eleget, uniformisában, jelvényeivel lépett porondra, valami azonban mégsem stimmelt. A kopaszságán gyakran viccelődő trónvárományos mindig frissen borotválkozva mutatkozik, ezúttal azonban hagyta megnőni borostáját, amit talán be is festethetett, az ősz szálak ugyanis mintha hiányoznának. A walesi hercegi pár közösségi oldalára feltöltött képek és videók alatt felrobbant a kommentszekció, vegyes volt a fogadtatás.

Szakállal még sármosabb”, „Még a lélegzetem is elállt tőle”, „Diana sugározna a büszkeségtől”, „Uniformis, szakáll, herceg: engem megvett!

– méltatták többen, míg volt, akiknek nem nyerte el a tetszését a változtatás. Sőt, a rosszmájúak szóba hozták a családból kisemmizett testévérét, Harry herceget is.

Akik most Vilmos szakállát dicsérik, ugyanazok az emberek Harryt borotválkozásra szólítják fel…

– vélekedett egy másik hozzászóló, míg valaki viccelődve megjegyezte, Vilmos így olyan, mint egy „2024-es Eminem”.

Az elmúlt években Vilmos időről időre megpróbálkozott az arcszőrzete megnövesztésével, ám mindig hamar a borotválkozás mellett döntött. Nem feltétlenül saját döntéséből, de még csak nem is a palota parancsára. A Királyi Légierő pilótájaként szolgálat közben nem volt engedélyezett az arcszőrzet.

Vilmosnak katonai szolgálatot teljesítve tiltott volt a szakáll (Fotó: Michael Dunlea / Barcroft Media)

Egyesek szerint Katalinnak is jobban tetszik, ha simára borotválja az arcát a férje. Nyáron azonban Vilmos feltűnt már többnapos borostával, amit a rajongók akkor annak tulajdonítottak, hogy felesége állapota miatt aggódva nem jutott ideje a saját külseje tökéletesítésére.