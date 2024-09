Vége: 28 együtt töltött év után újabb sztárpár jelentette be a válását

2024 is eddig a nagy sztárválásokról szól. És hol van még az év vége... Külön utakon folytatja Jennifer Lopez és Ben Affleck is, de már nincs együtt a Dancing with the Stars párja sem.

Újabb sztárpár házassága futott zátonyra – Fotó: Pixabay

Utánuk pedig egy újabb sztárpár döntött úgy, hogy külön utakon folytatják. Michael Madsen, Hollywood egykor nagyon népszerű, ma már inkább elfeledett színésze 28 év házasság után beadta a válókeresetet felesége, DeAnna ellen. A válási papírokban kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott. A Kill Bill színésze nem sokkal azután lépett ki a házasságából, hogy 26 éves fiuk, Hudson 2022. január 25-én öngyilkos lett.

A Madsen által aláírt, a jogi beadványhoz csatolt nyilatkozatban a sztár azzal vádolta elhidegült feleségét, hogy „figyelmetlensége, ivászata és alkoholizmusa” miatt öngyilkosságba kergette fiukat. Határozottan kijelentette és ragaszkodik is ehhez, hogy az asszony tehető felelősség a fiú haláláért.

Michael Madsen, akit régi ügyvédje, Perry Wander képvisel, a dokumentumok szerint családon belüli erőszak miatti távoltartási végzést kért, valamint tagadta felesége azon vádjait, miszerint múlt hónapban megverte. Madsent augusztus 17-én, szombaton a kora reggeli órákban őrizetbe vették házastárs elleni erőszak miatt. Az óvadékot 20 ezer dollárban állapították meg. Két nappal később a színészt kiengedték. Madsen ügyvédje tagadta, hogy a színész bántotta volna DeAnnát, de tény, hogy a Kill Bill színészének már többször is meggyűlt a baja a hatóságokkal.

Madsen korábban a Los Angeles Timesnak nyilatkozott fiuk, Hudson halálával kapcsolatban.

Meg vagyok döbbenve, hiszen a fiam, akivel csak néhány napja beszéltem, azt mondta, hogy boldog – az utolsó SMS-em tőle az volt, hogy »Szeretlek, apa«

– mondta a színész.

„A depressziónak semmilyen jelét nem láttam. Ez annyira tragikus és szomorú! Próbálom megérteni az egészet, azt, hogy mi történt. Tipikus életproblémái voltak, amilyenek az embereknek a pénzügyekkel vannak, de családot akart. A jövőbe tekintett, szóval ez észbontó. Egyszerűen nem tudom felfogni” – idézi Madsen szavait a Life.hu.