„Azt hittem, hogy elrabolnak” – borzasztó pánikba esett Ördög Nóra kislánya

Szeptemberrel elindult az Ázsia Expressz és ezzel a Nánázsia is, ahol Ördög Nóri családjának kalandjait követhetik végig a nézők. A műsor gyakran betekintést enged abba is, hogy a műsorvezető mit csinál azokban az időkben, amikor nem a versenyzőknek osztja ki az embert próbáló feladatokat. A tegnap este felkerült legújabb részben tengerparti kalandokba keveredtek Ördög Nóráék.

Ördög Nórát minden évadban elkísérte a családja a forgatásokra (Fotó: Facebook)

A szerda esti részben Mici és Vencel kalandvágyuktól hajtva kipróbálták, milyen az, amikor nagyon gyorsan egy banánhajón siklanak a vízen. Azonban Nóri lányának aggodalmai voltak a vízi kaland közben, amit édesapjának is elmondott, mert azt hitte, emberrablókkal van dolguk.

Jó volt, de először azt hittem, hogy elrabolnak, csak mert olyan 300 ezer méterre vittek innen, és konkrétan egy ilyen főhadiszállásra tartottunk

– mondta Nánási Pálnak Mici, aki persze csak viccelt, hiszen nem ez az első alkalom, hogy szüleiket elkísérték egy ilyen forgatásra.

A nézők szerint Ördög Nóra műsora expresszként robog

A TV2 sikerműsora pedig még mindig megállíthatatlan expresszként száguld, a nézők továbbra is mindennél jobban kíváncsiak a kalandrealityre. Pedig az RTL próbál kapaszkodni ellene olyan régi, akkoriban sikerként elkönyvelt műsorokkal, amiket most élesztettek fel. Vasárnap a botrányosan amatőr Sztárboxot küldték vereségbe az Ázsia Expressz ellen, hétköznapokon pedig egy másik, már elfeledett műsorukat, a Kalandra fal! című „vicces” ügyességi vetélkedőt. A Kalandra fal! anno Sebestyén Balázs és Vadon Jani párosa miatt lehetett valamennyire nézett, de az utóbbi már nem vállalja a majomkodást, így helyette a csilliárdokért csatornát váltó Majka állt Sebestyén mellett az első adásban. A másodikban Majoros hű társa, Pápai Joci váltotta Balázst, de láthatóan a nézőknek mindegy volt, hogy ki áll az RTL-en a kamera előtt, nem nagyon kapcsoltak oda. A számok makacs dolgok, ugyanis a Nilsen legfrissebb nézettségi adatai szerint nemcsak a nyitó napon, hanem az azt követő két napban is az Ázsia Expressz volt a legnézettebb műsor. A vizsgált 18–59 évesek körében a kalandreality hétfőn 15,6%-os átlag közönségarányt ért el, míg másnapra ez az arány tovább növekedett, mert kedden már 19,3%-os nézettséget ért el, míg ezzel szemben a Kalandra fal! érezhetően érdektelenebb az emberek számára.