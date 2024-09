Most kaptuk: rövid betegség ragadta el a nemzet kedvenc sorozatsztárját

87 éves korában elhunyt egy Coronation Street-i legenda – erősítette meg a szappanopera.

Fotó: unsplash

Az 1987 és 1997 között futó sorozatban Geoffrey Hinsliff világhírnévre tett szert Don Brennan szerepének köszönhetően. Ám sajnálatos módon a héten rövid betegség után a legenda örök álomra hajtotta a fejét. Úgy tudni, családja körében érte a halál.

Amíg a nemzet kedvenc sorozatának a szereplője volt, Geoffrey karaktere olyan történeteket kapott, mint az emberrablás és a gyilkossági kísérlet, ezekkel pedig az egyik legemlékezetesebb gonosztevő lett. Geoffrey eredetileg 1963-ban csatlakozott a Coronation Streethez, így korábban más karaktereket is eljátszhatott.

Ezután szerepelt az Adam Adamant Lives!, a Dixon of Dock Green, az UFO, a Crown Court, a The Professionals és a Heartbeat című filmekben, valamint egy filmszerepet is kapott az Egy híd túl messze című alkotásban. A The Professionals című brit rendőrdrámában pedig egy segédtisztet személyesíthetett meg. A leedsi születésű színész szerepelt a Brass című vígjátéksorozatban is, és hat epizódban szerepelt a Doctor Who sorozatban. Legutóbb 2010-ben a Holby City című sorozatban kapott egy kisebb szerepet.

„Nagy szomorúsággal tudatjuk, hogy Geoff Hinsliff 86 éves korában elhunyt. Rövid betegség után otthonában, családja körében hunyt el. Geoff egy ötgyermekes családból származó munkásosztálybeli fiú volt, aki 15 évesen, képesítés nélkül hagyta el a leedsi iskolát, mégis ösztöndíjjal a RADA-n tanult, és csatlakozott a Royal Shakespeare Companyhoz. Egy angoltanára bátorította a színészetre, és egész életében buzgón hitt az oktatás erejében. Nyughatatlan, kíváncsi, kalandvágyó és vicces volt; semmit sem szeretett jobban, mint a vacsoraasztal körül rendet tenni a világban. De a család és az otthon volt az, ami a legfontosabb volt számára” – olvasható gyászoló családja közleményében.

Coronation Street legend dies aged 87 as co-stars share emotional tributes https://t.co/TkWPOmTAWo — K.B. (@KB97783357) September 19, 2024

A sorozatsztár a feleségét, Judithot és két lányukat, Gabyt és Sophiet hagyta hátra. Geoffrey Hinsliffet rengetegen gyászolják. Millió rajongója tisztelgett az emléke előtt.