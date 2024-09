Kielemezték Katalin hercegné rákküzdelmes videóját: beszédesebb, mint gondolnád!

Katalin hercegné márciusban jelentette be, hogy egy hasi beavatkozást követően rákot diagnosztizáltak nála. Ezután kemoterápiás kezelést kapott, amely mint megírtuk, most fejeződött be, a hercegnét hivatalosan is „rákmentesnek” nyilvánították.

A hercegné videóüzenetben mondta el, hogy véget ért a kemoterápiás kezelése, aminél jobb hírt nem is kaphatott volna. Bevallotta ugyanakkor, hogy az elmúlt kilenc hónap hihetetlenül nehéz volt mind neki, mind a családja számára.

Ez az időszak legfőképp arra irányította a figyelmünket Vilmossal, hogy gondolkodjunk, és legyünk hálásak az élet egyszerű, ugyanakkor fontos dolgaiért, amelyeket hajlamosak vagyunk természetesnek venni: a szeretetért és azért, hogy szeretve vagyunk. Arra összpontosítok, hogy mindent megtegyek azért, hogy rákmentes maradjak. Bár a kemoterápia befejeződött, a gyógyuláshoz és a teljes felépüléshez vezető út hosszú

– fejtette ki a hercegné. Hozzátette, már nagyon várja, hogy munkába álljon és több nyilvános szereplést vállalhasson. Arról is beszélt, hogy hálás a rengeteg támogatásért és biztatásért, amit ő és a családja kapott. A pletykák szerint Katalin legközelebb novemberben, a Remembrance Sunday, azaz az emlékezés vasárnapja alkalmából jelenik meg a nyilvánosság előtt.

A szakértők szerint a Katalin által megosztott felvételen egyértelmű jelei vannak annak, hogy a hercegné a jövőbe tekint – hiszi, hogy legsötétebb napjai már mögötte vannak. Az érzelmes felvétel, amely Norfolkban forgott, nagy hangsúlyt fektet a természetre, amelyet ez esetben a remény szimbólumaként használnak – írja a Mirror. Megbetegedését követően a háromgyermekes édesanya menedéket talált a természetben, ezért is emeli ki annak fontosságát. A képsorokból az is kitűnik, hogy mindennél fontosabb számára a család, és nem csak férjének, de szüleinek is nagyon hálás a támogatásért. A mostani felvétel óriási kontrasztot mutat a márciusi diagnózis bejelentéséhez képest, amelyben a hercegnőt egy padon ülve láthattuk egyedül, sápadtan és soványan. Azóta nagy utat tett meg, és úgy tűnik, családja segítségével mindent legyőz.