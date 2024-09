Jennifer Aniston: Csak egy jó kapcsolatot szeretnék!

Jennifer Aniston jelenleg New York­ban forgatja sikersorozatát, a The Morning Show-t, a munkán túl viszont minden percét kihasználja. Egyik este Whoopi Goldberggel nézte meg a Broadway új slágerdarabját, az Oh, Mary!-t, másnap megcsodálta a New York-i nyilvános könyvtár előcsarnokát, azóta pedig folyton vicces képeket posztol. A világváros másik nagy vonzereje számára ott élő második exférje, Justin Theroux, akivel szoros kapcsolatban maradtak a 2018-as válásuk után is. Egyes források szerint Jen nem bánná, ha újra fellobbanna köztük a láng – írja a hot! magazin.

Jennifer Aniston vágyik a szerelemre (Fotó: Northfoto / Christopher Polk)

„Hiányzik neki Justin” – mondta a Starnak egy bennfentes. „Egyikük sem beszél a 2018-as szakításuk okáról, ám állítólag mindössze az volt a baj, hogy míg Jent minden Los Angeleshez kötötte, Justin sem a várost, sem Jen barátait nem bírta, így idejét inkább New Yorkban töltötte, amit meg Jen nem díjazott.”

Bár nem beszélnek mindennap, gyakran hívják egymást, Facetime-oznak, SMS-t írnak.

Nem vagyunk együtt, mégis sok örömet viszünk egymás életébe

– állította Justin a Page Sixnek tavaly. „Jen mindig megnevettet, nagy veszteség lenne, ha nem tartanánk a kapcsolatot.”

Jennifer és Justin a válásuk ellenére is szoros kapcsolatot ápol (Fotó: Getty Images)

Jen szerelmi életéről keveset tudni, amióta elvált. Bár Theroux-nak most van barátnője – Nicole Brydon Bloom, akivel nemrég olaszországi nyaralásukról osztott meg közös fotót –, a rajongók remélik, csak futó kaland és most, hogy Aniston is hosszabban New Yorkban időzik, Justin nem tud ellenállni neki. Válásuk óta nem hozták senkivel kapcsolatba a Jóbarátok sztárját, aki korábban kibökte, hogy annyi magányos év után már kapcsolatra vágyik.

Hogy férjhez megyek-e még, nem tudhatom, és bár soha ne mondd, hogy soha, ez a része nem érdekel

– nyilatkozta Jen az Allure magazinnak. „Én csak egy jó kapcsolatot szeretnék! Csodás lenne hazaérve a szerelmem karjába esni, és azt mondani:«Kemény napom volt!» Kihívásokkal teli időszak van mögöttem, ráadásul dolgoznom kell azokon a lelki sebeimen is, amik kiskorom óta nem gyógyultak be. Független, szabad lélek vagyok, ám a szerelmi intimitás mindig nagyon fontos volt nekem. Ez hiányzik!”