Kitálalt az egykori kolléga: lehetetlen volt együtt dolgozni Jennifer Anistonnal a Jóbarátokan

A Jóbarátok című ikonikus sorozatnak még most is hatalmas rajongótábora van, akik érdeklődve figyelnek minden egyes új információt, ami megjelenik a szériáról. Most Cole Sprouse árult el egy titkot. A színész gyerekként játszott a sorozatban, és most elmondta, miért volt számára nehéz Jennifer Anistonnal dolgozni - írja a Life.hu.

Nem volt vele könnyű a munka

Ezért volt nehéz Jennifer Anistonnal a közös munka Cole Sprouse számára

Cole Sprouse, aki a Jóbarátokban Ross fiát, Bent alakította, most elárulta, miért volt számára nehéz a közös munka Jennifer Anistonnal. Cole mindössze hétéves volt, amikor bekerült a sorozatba, és ugyan nem sokszor láthattuk, volt néhány nagyon fontos jelenete. Kár, hogy nem tudta teljesen kibontakoztatni a tehetéség, ugyanis elterlete valami, vagy inkább valaki a figyelmét: Jennifer Aniston. Cole ugyanis gyerekként bele volt zúgva a színésznőbe.

Nagyon, nagyon nehéz volt Anistonnal dolgozni, mert annyira szerelmes voltam belé

- mondta Cole, aki hozzátette, teljesen meg volt zavarodva a forgatásokon, még a szövegét is rendszeresen elfelejtette.