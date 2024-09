Így tért vissza anyukaként Dallos Bogi a színpadra - Videó!

Nicole Kidman-ként repítette el a nézőket és a zsűrit a revü világába Dallos Bogi a Sztárban Sztár All Stars második adásában. Az élete legszebb évét megélő anyuka, akinek 2023 szeptembere óta kisfia, Ábel bearanyozza a mindennapjait, most visszatért a színpadra, nem is akárhogy.

Fotó: Metropol

Bogi láthatóan nagyon élvezte a rivaldafényt, és a zsűrit is lenyűgözte a produkciója.