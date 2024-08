Óriási örömhírrel jelentkezett Puskás-Dallos Bogi

Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti házassága egy olyan példa a magyar celebvilágban, ahol a közös értékek, a kölcsönös tisztelet és szeretet adja a kapcsolat alapját. Mindketten aktívak a közösségi médiában, ahol rendszeresen osztanak meg képeket, videókat és történeteket mindennapjaikról. Követőik odavannak őszinteségükért és hitelességükért, valamint nyílt és természetes kommunikációjukért. A házaspár legfrissebb bejegyzésével újfent megörvendeztette a rajongóit.

Puskás-Dallos Bogi és Puskás Peti hamarosan bemutatják közös darabjukat (Fotó: Markovics Gábor)

Óvják a picit a kíváncsi tekintetek elől

Bár a két énekes Ábel arcát nem szokta megmutatni (a kisfiú általában oldalról vagy hátulról látható), az azért egyértelműen kivehető, hogy csodaszép, boldog gyerkőcről van szó, akinek alig két hét múlva lesz az első születésnapja. Előtte azonban egy másik nagy ünnep is megadatott a családban: Ábelt ugyanis augusztus 24-én megkeresztelték. A cuki családi képekről árad a nyugalom és a harmónia, az eseményről Peti és Bogi is beszámolt közösségi oldalán. A szertartás vélhetően meghitten és szűk családi körben zajlott. Puskás-Dallosék mozgalmas időszakot élnek, nemrég ugyanis a család kutyájának, Mimónak is szülinapi zsúrt tartottak.

Hamarosan együtt lépnek színpadra

A Puskás-Dallos páros tavaly jelentették be, hogy nem akármilyen projekttel rukkolnak elő, ugyanis egy kétszemélyes musical előadással készülnek. A próbák már gőzerővel zajlanak, néhány nappal ezelőtt Bogi kulisszatitkokat is megosztott a helyszínről. A Karinthy Színházban bemutatásra kerülő darab egy szétesőben lévő házasságról szól; ami azért is lesz nagy kihívás számukra, mivel a való életben egyáltalán nincs gond kettejük egységével.