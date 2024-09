A Házasság első látásra sztárjának vallomása: „Egy vagy két kisbabára mindenképpen vágyom”

Nemrég beszélgettem egy fiúval, akinek mondtam, hogy szeretnék gyereket, mire rám nézett, és megkérdezte, hogy nem érzem úgy, hogy már kifutottam az időből? De mondtam neki, hogy úgy gondolom, hogy nem, végül is 36 éves leszek. Viszont az nagyon nehéz, hogy a pasik vagy még nem akarnak gyereket, vagy már elváltak és van gyerekük, vagy ha nincs már nem is akarnak. Ilyenkor pedig sokan azt mondják, hogy biztosan én is csak a társadalmi nyomás miatt szeretnék, pedig lehetne nélküle is teljes életem. Persze, én tudom, hogy egész életemben szerettem volna, és ez nem az elvárásoktól függ.