Hamarosan érkezik Sztarenki Dóra gyermeke – Már hatalmas a pocakja

A színésznőnek az idei nyár több szempontból is különleges. Egyrészt ez az utolsó olyan évszak, amikor még férjével kettesben töltötték a meleg időszakot, másrészt ezek a hónapok a babavárásról szólnak számára. A színésznő ugyanis első gyermekét várja. Sztarenki Dóra az örömhírt még áprilisban jelentette be egy rendhagyó videóval, amikor már a várandóssága 22. hetében járt.

Sztarenki Dóra párja Fábián Zoltán, akivel első közös gyermeküket várják Fotó: Móricz István

Sztarenki Dóra hamarosan édesanya lesz

A sztárok körében a terhesség folyamán rendszeresen jelennek meg az olyan fotók, ahol a pocakjuk növekedést mutatják meg a kismamák. Na, ez Dórira nem igaz! Az Instagram-oldalát lapozgatva csak egy-két olyan poszt lelhető fel, ahol a babavárással járó átalakulását mutatja meg. Most azonban egy nagyon kedves kis fotósorozattal állt elő – itt tekinthető meg –, melyben a nyár, számára kedves pillanatait mutatta meg. Ezek között látható, hogy már nincs messze a nagy nap, amikor gyermeke megérkezik. Ahogy tőle megszokhattunk, ezúttal is a humoros oldaláról mutatta meg az elmúlt hetek eseményeit. Követői is örültek posztjának, és a jókívánságaikat sem tartották magukban.

„Nálam anno akkor tört el a mécses, amikor megkaptuk az első pár kis zoknit. További boldog babavárást és háborítatlan szülést! ❤️” – írta egyik rajongója.

Valóban csini kismama vagy.

– olvasható egy kommentben.

„Vigyázz magadra Dóri! 🥰” – írta egy hozzászóló.

„Nagyon csinos vagy! Nagyon jól áll a pocak. ❤️ Boldog babavárást!” – csatlakozott a többiekhez egy másik netező.

A népszerű színésznő valósággal kivirult, amióta gyermeket vár (Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM)

Két évvel ezelőtt házasodott össze szerelmével

Sztarenki Dóra és Fábián Zoltán két év szerelem után 2022. szeptemberében kötötték össze hivatalosan az életüket. Azóta is boldog házasságban élnek. Családias hangulatú esküvőn mondta ki a boldogító igent a magyar művész, akit szintén színész édesapja büszkén vezette az oltárhoz. Az örömhírt Dóri az Instagram-oldalán osztotta meg. A fotók tanúsága szerint a pár szűkebb körben, barátaik és családtagjaik körében pecsételte meg szerelmét, majd a csodaszép ruhát viselő menyasszony az esti lakodalomra tornacipőre és pöttyös zoknira váltott, hogy kényelmesebben tudjon bulizni. A kis fotósorozatot elárasztották a gratuláló üzenetek, amelyekben rajongók és pályatársak kívánnak sok boldogságot az ifjú párnak.