Hoppá! Ilyen nagy már a magyar színésznő várandóspocakja

Két hónappal ezelőtt egy Instagram-videóban jelentette be Sztarenki Dóra, hogy kisbabát vár. A gyönyörű színésznő azóta csak úgy ragyog, és alig várják férjével, hogy megszülessen első közös gyermekük. A magánéletét egyébként mindig nagyon védő művész boldogan mutatta meg most, hogy milyen nagyot nőtt már várandóspocakja.

Sztarenki Dóra férje közel két éve vette feleségül a színésznőt, aki azóta első gyermekét várja. (Fotó: RTL Klub)

Így gömbölyödik már Sztarenki Dóra pocakja

Sztarenki Dóra és Fábián Zoltán két év szerelem után, 2022 szeptemberében kötötték össze hivatalosan az életüket. A színésznő és szerelme családias hangulatú esküvőn mondta ki a boldogító igent, és már akkor tudták, hogy nem szeretnének sokat várni a családalapítással. Szerelmük gyümölcse meg is fogant, és mostanra a Mellékhatás sztárjának már szépen gömbölyödik a pocakja. A színésznő egyébként a várandóssága bejelentése óta kicsit visszavonult a közösségi médiából, mert szeretné férjével kettesben megélni a babavárás minden pillanatát. De most kolléganője, barátnője, Trokán Nóra unszolására beleegyezett egy fotózásba, amiről meg is osztott követőivel néhány kockát.

Minden porcikám tiltakozik a kismamafotózás ellen, erre @noratrokanofficial lekap

– írta a boldog kismama a fotókhoz, amiket ITT tudsz megnézni. A posztból egyébként az is kiderül, hogy a színésznő már a 30. hétben jár.

A fotókhoz több hazai sztár is kommentelt, például Rácz Jenő is, aki elárulta, nem is hallott eddig az örömhírről: