Gyerekkoráról vallott Tóth Andi: szakácskönyvből olvastak fel neki esti mese helyett

Az énekesnő mostanság a zenélés helyett a főzésben éli ki a kreativitását, amit a rajongói legnagyobb örömére meg is örökít. Tóth Andi műsorának legújabb részébe az édesanyját is meghívta, aki Andi gyerekkoráról is elárult néhány részletet. Sőt azt is megfejették honnan ered a főzés iránti szeretete.