Katalin hercegné hattyúhoz hasonlította magát és a férjét, Vilmos herceget

Több, mint egy éve koronázták királlyá III. Károlyt, ami nagy nap volt az egész brit monarchia számára. Nem csak ő volt ugyanis a középpontban, hanem a család többi tagja, így Vilmos, Katalin, György, Sarolta és Lajos is, akik, habár nem mutatták, belül mind rettenetesen izgultak a nagy napon. A hercegné gyermekei kapcsán akkor azt közölte, hogy ők jól vannak, csak izgatottak. Aztán férje és saját érzelmei kapcsán elárulta: velük más a helyzet.

A család nagyon izgult a koronázás előtt. Fotó: Jonathan Brady

A walesi hercegi pár természetesen nem vehette és nem is vette gyermeki könnyedséggel a koronázást, különösen azért, Vilmos lett így a trón első számú várományosa apja, Károly után. Ezért Katalin önmagát és férjét egy hattyúhoz hasonlította.

Minden rendben. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy hattyú. Kívülről nyugodtak, belül azonban evezünk az idegeinknek.

– felelte az érdeklődésre boldogan, nem is sejtve, mit hoz a jövő. Az idei évtől ugyanis Katalin a betegsége miatt nem sok nagy eseményen vesz részt.

Nemrég azonban a királyi rajongók újra oda meg vissza lehettek a boldogságtól, miután Katalin hercegné megjelent Wimbledonban azok után, hogy év elején kiderült súlyos beteg, majd az is, rákos. Ez volt idén ugyanis a második megjelenése fél éves, pontosabban 173 napos eltűnése után, ami reményt ad arra, hogy az állapota javulóban van. Ezt erősíti meg az is, hogy a hercegné az közölte, jól halad a felépülés útján, habár néha vannak jobb, s rosszabb napjaik is. Kiemelte, reméli, hogy pár eseményen még részt tud majd venni a nyáron, majd megköszönte a királyi rajongók szeretetét és támogatását.

Lenyűgözött az a sok kedves és támogató üzenet, amit az elmúlt hónapok során kaptunk. A világot jelentette nekem és Vilmosnak ez akkor, segített nekünk a nehéz időkben. Szépen javulok, de bárki, aki már részt vett kemoterápián, tudja, vannak jobb és rosszabb napok. Utóbbiakon gyengének és fáradtnak érzed magad, a testednek pihenésre van szüksége. A jobb napokon erősnek érzed magad és ilyenkor a lehető legtöbbet akarod kihozni a helyzetből. A kezelésem tart és az elkövetkezendő hónapjaimban is tart majd

– közölte Katalin.