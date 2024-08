Elképesztően szexi arany miniben Geszler Dorottya

A mai napig elképesztő formában van a korábbi műsorvezető, aki miután visszavonult a szerepléstől, pilates oktatóvá fejlesztette magát. Geszler Dorottya imádja a sport eme fajtáját, szerinte az ő alakjának is ez az egyik titka.

A gyönyörű sztáranyuka 1989-ben a Miss Hungary 3. helyezettje volt. Még ugyanebben az évben Geszler Dorottya a Magyar Televíziónál kezdett dolgozni, olyan műsorokban láthattuk, mint a Sportszombat, a Popkorong, a Pop20, a Híradó.

S bár a nyilvánosságtól egy ideje visszavonult, azért a rajongók nyomon követhetik a sztáranyuka mindennapjait közösségi oldalán. Az biztos, nagy büszkesége, a lánya tavaly férjhez ment, így az is lehet, nemsokára nagymama lesz a korábbi szépségkirálynő.

Fitt nagymama leszek, majd futok a babakocsival, aztán az unokám is jön majd velem edzeni. Érdekes lesz a nagyiszerep, azt mondják, ilyenkor az ember már lazább... De egyelőre nincs terítéken a gyermekáldás a fiataloknál!

– mesélte nemrég a Borsnak.

De unoka ide vagy oda, Dorottya a mai napig remek formában van, ezt pedig szívesen meg is mutatja közösségi oldalán. A sztáranyuka a nyári időszakban lenge ruhás- és bikinis fotókon mutatja meg tökéletes alakját, azonban a téli hónapokban is gondoskodik arról, hogy felforrósítsa a hangulatot, s úgy tűnik, kifejezetten élvezi a figyelmet. Most éppen egy aranyszínű miniruhában pózol, ami alá ömlenek a bókoló hozzászólások.:

