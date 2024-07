Hoppá! Brit világsztár öleli Zsédát

Még most is a hétvégén történtek hatása alatt van a gyönyörű énekesnő, aki a brit világsztár előtt lépett fel a Puskás Arénában. Zséda ugyanazon a hatalmas és különleges színpadon énekelt, mint utána Ed Sheeran és nemcsak őt, de zenészeit is lenyűgözte az a profizmus, ahogy a világhírű énekes csapata dolgozott. Arról nem beszélve, hogy mennyire kollegálisak voltak velük. De hogyan élte meg az énekesnő az egészet, miről beszélgettek a világsztárral, arról lapunknak mesélt.

Zséda a fellépése után beszélgetett Ed Sheerannal Fotó: Facebook/Zséda

Zséda Ed Sheeranről: „Jólesett az őszinte érdeklődése”

A többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnő nagy sikert aratott a brit világsztár koncertje előtt. Zséda a fellépés előtt elárulta nekünk, hogy érdekes módon nem izgult, pedig tisztában volt vele, milyen nagy dolog ez. Ehhez mérten végig nagyon fókuszált volt, nagyon komfortosan érezte magát az óriási színpadon. Utána pedig még Ed Sheerannal is találkozott.

„Nagyon boldog vagyok, mert minden úgy sikerült, ahogy elterveztük, ahogy szerettem volna, hogy sikerüljön” – mesélte Zséda.