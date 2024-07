Itt a várva várt felvétel: így simogatja Kulcsár Edina újdonsült kicsikéjét

Kulcsár Edina nem is lehetne boldogabb. Egy fájdalmas válás után végre élete szerelme mellett lehet, a karrierje a csúcson van, és csodálatos család veszi körül. Jelenleg három gyermek édesanyja, hamarosan pedig megszületik a várva várt kisfiú G.w.M-től. A rapper az első pillanattól kezdve fiút szeretett volna Edinától, éppen ezért hatalmas az öröm. A gyerekeken kívül két harci kutyája van a családnak, G.w.M ugyanis szereti a kutyákat. Edina mindazonáltal a cicákért is odáig van, és már régóta vágyik arra, hogy lehessen egy saját macskája. Nemrég G.w.M megengedte neki, hogy örökbe fogadjon egyet, így most nagyon boldog a sztármami. Egy tüneményes videót mutatott arról, hogyan cirógatja a kiscicát.

A videót IDE kattintva lehet megtekinteni korlátozott ideig.