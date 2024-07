Nyílt őszinteséggel vallotta be Bius: ilyen a viszonya Csuti gyermekeivel

Egy válás soha nem könnyű, különösen akkor, ha az embernek gyermekei is vannak. Felnőttként is nehéz lezárnunk magunkban egy életszakaszt, nehéz elengedni annak az embernek a kezét, akiről egészen eddig azt gondoltuk, hogy mellette fogunk megöregedni, és hogy az életünk kiradírozhatatlan része. Képzeljük csak el, milyen lehet ez egy kisgyereknek! Számára apa és anya a minden, a család. Egy nap pedig azzal szembesülni, hogy többé már nem szeretik egymást, és innentől kezdve külön fognak élni, a gyerek pedig kettejük között ingázik majd, szívszorító. Nem meglepő, hogy a legtöbb esetben a válás megviseli a gyerekeket. Medoxnak és Ninának annyiban szerencséjük volt, hogy Kulcsár Edina és Csuti is törekedtek a jó viszony megőrzésére annak érdekében, hogy a gyerekek ne sérüljenek. Talán ez lehet az oka annak, hogy könnyebben elfogadták szüleik új partnereit.

Bius tökéletes párja Csutinak

Bár G.w.M eddig még soha nem tett nyilatkozatot arról, hogy mennyire jön ki Kulcsár Edina előző házasságából született gyerekeivel, azért azt láthatjuk, hogy szinte mindenhová együtt mennek, mindent együtt csinálnak, ami arra utal, hogy Medit és Ninát már-már saját gyerekeinek tekinti. Bius azonban ennél szókimondóbb, és elmondta, milyen a viszonya a gyerekekkel.

Csuti szerelmét nemrég kérdezni lehetett bármiről, és egy kíváncsi rajongó azt a kérdést tette fel, hogy jól kijön-e Csuti gyerekeivel.

Igen! Ők nagyon nyitottak és közvetlenek voltak már a legelejétől kezdve, ebből a szempontból szerintem könnyebb volt, hogy picik

– magyarázta Bius.

Egy korábbi válaszában azonban bevallotta, hogy az elején voltak nehézségek, de azért mindent meg tudtak oldani, és hogy már ők is beszélgettek házasságról és gyermekvállalásról.