Egy emberként hőkölt hátra az ország: életveszélyes helyzetben ifj. Schobert Norbi

Ifj. Schobert Norbi és szerelme, Petra nemrég Olaszországban jártak a nyári szünet alkalmából. Norbi több élménybeszámolót is készített már, legújabb videójában pedig azoknak kedvez, akik szeretik a kihívásokat.

Ifj. Schobert Norbi Gardalandban nyaralt barátnőjével (Fotó: Szabolcs László)

Őrületes kalandok

Norbi Jr. korábban elmesélte, hogy a külföldi utat azért vállalták be, mert június 18-án ünnepelték egyéves évfordulójukat, akkor azonban nem volt lehetőség méltóképpen megadni a módját ennek. Ezenkívül nyáron sem fognak tudni sokat találkozni egyéb elfoglaltságaik miatt.

Sajnos most csak ennyi közös nyaralásra lesz lehetőségünk, mert Petra is táborokban lesz, én pedig sokat leszek a családommal. Ezért szerettünk volna egy olyan közös élményt, ami olyan, mintha egész nyáron együtt lennénk, ami igazán maradandó, és azt hiszem, hogy ez most sikerült.

A vidámparki napjukról készült részletes beszámoló alapján sokan megijedhetnének, hiszen nem mindennapi szerkezetekre is felültek. A napot a vidámpark látványos megnyitójával indították, majd a kevésbé veszélyesnek tűnő, vizes hullámvasutakkal kezdtek bemelegítésképp. Voltak egy úgynevezett vadnyugati utcában, ahol elkészítették az ominózus westernképet is magukról, majd felültek egy Jumanji fantázianévre hallgató játékra, ahol egy kisfilm kíséretében kellett szörny elől menekülni. Mint kiderült, Norbi az extrém hullámvasutakat csak Petra miatt vállalta be, a kedvencük pedig a vadabbak közül is egy vízbe érkezős változat volt. A program végén brutális jégesőt kaptak a nyakukba, ami a hőség miatt vélhetően nem érintette őket nagyon kellemetlenül. A napot olaszosan, pizzával zárták.