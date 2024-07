Házasság első látásra: Dávid Petrát folyamatosan zaklatta egy nyugdíjas bácsi

Van egy idős bácsi az edzőteremben, szerintem házas is. Mindenkihez odasomfordál, bókol, sőt a bókolásnál is továbbmegy. Én már csomószor kaptam tőle konkrét tisztességtelen ajánlatokat, ami számomra gyomorforgató. Nem vonzódom a hetven év feletti bácsikhoz, ha elképzelem, kiráz a hideg, egy idő után szóltam is neki, hogy hagyja ezt abba. Amikor a Házasság első látásra adásai elindultak, írt az edzői oldalamra egy hozzászólást, hogy ez a műsor nagyon nem kellett nekem, mert nagyon lejáratom magam.