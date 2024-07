Szenved a szépségkirálynő a beavatkozás következményeitől: „Jó ötlet volt?”

Hacsi Boginak munkaköri kötelessége odafigyelnie mindig tökéletes külsejére. A Miss World tábora után azonban párja hívta fel a figyelmét arra, hogy furcsán néz ki hátulról a lába, és lehet történt vele valami. Bogit pedig ezután annyira zavarta lábai kinézete, hogy csak hosszú szoknyában és hosszú nadrágban volt hajlandó járni.

Hacsi Bogi munkaköri kötelessége, hogy tökéletes legyen a külseje Fotó: Szabolcs László

Ennek nem kellene így kinéznie

A szépségkirálynő sokaktól megkapta, hogy miért néz ki így a lába ilyen fiatalon. Azt mondták neki, hogy huszonévesen még nem szabadna, hogy ezek az úgynevezett spidervénák, azaz elszíneződött hajszálerek megjelenjenek. Boginak munkája miatt nagyon sokat kellett a melegben, magas sarkúban állnia. Ezért jelenhettek meg a lábán ezek a hajszálerek, amiből később visszérproblémák alakulhatnak ki.

Hacsi Bogi számára fontos, hogy ne csak a tökéletességet lássák

Bogi pont azért szerette volna megosztani történetét, mert ennyi negatív hozzászólást kapott. Nagyon fontos számára, hogy követői ezt az oldalát is lássák, ami egyáltalán nem megszokott a közösségi oldalakon. De a szépségkirálynő elkötelezett amellett, hogy ne csak a szép és jó dolgokat ossza meg, ezáltal torz képet közvetítve rajongói felé. Ráadásul ez nem egy egyedi probléma, így segítséget is szeretett volna nyújtani azoknak, akik szintén ezzel küzdenek.

„Viszont ez egyáltalán nem egyedi eset, amióta pár ismerősömmel/barátommal megosztottam ezt az esetet, több visszajelzést kaptam, hogy igen-igen nekik is van egy-kettő ilyen, bár nem olyan szintű, mint az enyém, de azért valahol mégis megnyugtatott, hogy nem vagyok ezzel egyedül.”

Hacsi Bogi a Miss World táborában dolgozott Fotó: Nagy Zoltán

A legnagyobb melegben kell kerülnie a napfényt és a vizet

Bár Bogi direkt tervezte erre az időszakra kozmetikai beavatkozását, egy része mégsem örül a döntésnek. Ugyanis a nyár egyik legmelegebb hetében kell szembesülnie most a kezelés következményeivel. Kompressziós harisnyát kell hordania, és a verőfényes nyári napokon a napfényt is kerülnie kell. Ráadásul még a medencéje hűvösét sem élvezheti, mivel a vízben való áztatást is kerülnie kell. Saját döntését megkérdőjelezve pedig egy tanáccsal is ellátta követőit.