"Hálás vagyok Istennek, hogy az én babám vagy" – Megmutatta kisfiát G.w.M

G.w.M nagy napot ünnepel, ugyanis négy éve már annak, hogy világra jött a kisfia, Márk. A gyermek a Nagy Melanie-val való kapcsolatából született, s bár a szülők azóta külön utakon járnak, két gyermeküket szeretetben nevelik.

G.w.M megható posztban köszöntötte kisfiát Fotó: TV2

G.w.M: Hatalmas boldogság vagy az életemben

Bár a rapper és felesége jelenleg Horvátországban nyaralnak, nem feledkeztek meg a szülinapos kisfiúról. A büszke apuka egy szívhez szóló posztban emlékezett meg a kis Márkról. Úgy fogalmazott: nem lehet szavakba önteni, mennyire szereti őt, az pedig végképp csodálatos érzés számára, hogy gyermeke ugyanolyan, mint ő. Bár hozzátette azt is, hogy a boldogsággal egyetemben ez egy furcsa, megmagyarázhatatlan érzés.

4 éves lettél gyönyörű hercegem! Imádlak nagyon és hatalmas boldogság vagy az életemben!

"Hálás vagyok Istennek, hogy az én babám vagy, nem lehet szavakba önteni, hogy mennyire szeretlek! Furcsa, hogy ugyanaz vagy mint én, de nagyon jó érzés ez is!! Nagyon büszke vagyok rád Fiam! Isten éltessen drága, szerelmetes fiam!" – fogalmazott a posztjában G.w.M, aki többek között a kisfiú babakorából is mutatott fotót a nagyérdeműnek, de testvérével, Melanie-val is láthatjuk őt. A képek jól tükrözik egyébként, hogy a gyerekek odáig vannak édesapjukért, és az is való igaz, hogy a kicsi Márk mennyire hasonlít a rapperre. De Nagy Melanie sem tagadhatná le a kislányát, egy az egyben az anyukája kicsi mása.

Mutatjuk is az aranyos fotókat!