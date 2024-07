Elhagyta az országot Gesztesi Károly lánya

Gesztesi Panka mondhatni az orrunk előtt cseperedett fel, s talán mindenki meglepődik, ha azt mondjuk, hogy Gesztesi Károly és Liptai Claudia kislánya már 18 éves... Bizony, a modellként is elismert sztárcsemete nagykorú lett, ennek apropóján pedig már az országot is elhagyta. Vagyis egészen pontosan egy másik földrészre utazott.

Gesztesi Károly lánya elhagyta az országot (Fotó: Szabolcs László)

Gesztesi Károly lánya Amerikából jelentkezett be

A csinos lány egészen New Yorkig utazott, s ha már ott van, nyilván felfedez mindent. Járt a Central Parkban, az Empire State Buildingben, és a Brooklyn hidat is közelről megnézte, erről pedig fotókat is közzétett az Instagram-oldalán. De nem csak a tengerentúlon fordult meg a lány, az amerikai kiruccanás előtt Cannes-ban is járt, de Spanyolországba is elutazott. Kijelenthetjük hát, hogy igazán izgalmas a nyár Panka számára!

De most már beszéljenek helyettünk a fotók, amiket IDE kattintva tudsz megnézni!

Megható köszöntés

Azt ugyebár már említettük, hogy Panka nemrég töltötte be a 18. életévét, ennek apropóján pedig megható sorokkal köszöntötte az édesanyja. Mint mondja: Panka örökké az egyik legféltettebb kincse lesz.

„Amikor kislány voltam, kevés dologban voltam biztos. Nem tudtam, mi leszek, nem tudtam, milyen nő leszek. De egy dologban biztos voltam. Anya akarok lenni. Gyerek nélkül nem élhetem le az életem.

Aztán 18 évvel ezelőtt az éj leszálltával nagy lett az izgalom.

A kislányom összecsomagolta a kis motyóját a hasamban, és útra kelt. Én úgy gondolom, anyaként azt a csodás feladatot kaptam, hogy amíg csak tudom, kísérjem az útján a kis kibontakozó életed. Csillagom, te a mai nappal nagykorúvá válsz, de ez csak papír. Az én kislányom mindig az egyik legféltettebb kincsem lesz” — fogalmazott Claudia a posztjában.