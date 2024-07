Ezért titok Gelencsér Timi párjával való megismerkedésének sztorija

Gelencsér Timi nemrég a Balaton Soundon pihente ki a fáradalmakat. Mint azt korábban elmesélte nekünk, ő a fesztiválokon tud igazán kikapcsolódni, év közben nem szeret elindulni a belvárosi éjszakába bulizni. A nyár azonban még sok izgalmat tartogat számára.

Gelencsér Timi tavaly tavasszal feldte fel párja kilétét (Fotó: Szabolcs László)

Teljes a boldogság

A műsorvezető kevés dolgot árul el párjáról, bár annyit azért tudni lehet, hogy jól megvannak és teljes a harmónia közöttük. Szándékosan nem posztol közös fotókat és egyik követője kérdésére, aki a megismerkedésük felől érdeklődött, szűkszavúan csak csak annyit válaszolt: „Majd egyszer elmesélem”.

Sokan szokták kérdezni, hogy hogyan ismerkedtünk meg, de úgy vélem, hogy ez nem egy instagramos kérdezz-felelek téma. Nem kell óriási dologra gondolni, nem is ezért hallgatok róla, hanem mert szerintem mindenkinek vannak apróbb titkai, amiket szeret megtartani magának, mi is így vagyunk ezzel. Én nem hiszek a Tinder működésében és a szórakozóhelyek varázsában sem, nekem sem ezek mentén alakult az életem. A mi megismerkedésünk egy nagyon aranyos kis történet, amit ha valamikor úgy hoz az élet, és lesz rá egy szép alkalom, akkor elmesélünk ketten.

Timi a mallorca-i és Soundos napok után szerelmével is tervez közös programot. “Megyünk majd egy olaszországi nyaralásra is, azt mindig augusztusra tervezzük. A Miss Balatonon a castingon zsűritag voltam és idén az élő show-t én vezetem Petur Andrissal, mivel Iszak Eszti nem tudta vállalni. Megyek majd a Forma1-re és a Sziget fesztiválra is, így sűrű lesz a nyár.”

Gelencsér Timi kutyusa semmiben nem szenved hiányt

Timi a távollétek alatt mindig gondoskodik róla, hogy kutyája, Füge ne legyen egyedül.