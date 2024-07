Ezek Katalin hercegné legikonikusabb ruhái, amikben a legfényesebben tündökölt – Fotók

Katalin hercegné diadalmasan tért vissza a nyilvánosság elé családja körében a Trooping the Colour rendezvényén. A gyönyörű 42 éves édesanya mindezt stílusosan tette, annak ellenére, hogy a rákkal küzd.

A walesi hercegnő egy fehér Jenny Packham-ruhát viselt, fekete csíkokkal és masnikkal díszítve. Úgy vélik, hogy ez egy továbbfejlesztett változata annak a ruhának, amelyet 2023-ban, Károly király koronázása előtt a miniszterelnöki ebéden viselt.

Katalin walesi hercegné egyébként olyan dizájnereket kedvel elsősorban, mint Alexander McQueen, Jenny Packham, Erdem és mások. Azonban nemcsak a luxusdivat-tervezők darabjait viseli magán szívesen, hanem lelkes híve a hosszú élettartamú és új daraboknak is. Ruhái James Bond-filmekben és olyan tévésikerekben is szerepeltek, mint a Szex és New York és a Gossip Girl.

Katalin hercegné a Trooping the Colour eseményen / Fotó: AFP

2011 Első megjelenés az esküvő után

Miután 2011 áprilisában összeházasodott Katalin és Vilmos herceg, együtt tették tiszteletüket egy gálavacsorán, amit az ARK gyermekjótékonysági szervezet rendezett. Ehhez köthető Katalin egyik legikonikusabb megjelenése: egy rózsaszín flitteres, lebegő ujjú ruha.

Jenny Packham akkoriban közleményt tett közzé Facebook-oldalán, amelyben a következőket írta: „Cambridge hercegnéje ma este az Ark jótékonysági gálán vett részt, ahol Jenny Packham éteri ruháját viselte. A hercegné az SS11-es kifutó kollekcióból választotta a gyöngyházfényű rózsaszínű, Swarovski kristályokkal díszített flitteres ruhát.”

Fotó: WPA Pool

2021 James Bond-premier

Kate Middleton a nagy sikerű James Bond film, a Nincs idő meghalni világpremierjén egy a 007-es kollekcióból választott magának egy meseszép darabot. Azonban az eredeti ruhát át kellett alakítani, hiszen túl merész és kivágott volt a dekoltázsnál, ami nem illett volna Katalin stílusához, és a királyi család protokolljának sem felelt meg.

Fotó: Chris Jackson

2012 Olimpiai gálavacsora

A Royal Albert Hallban egy nyilvános eseményen Katalin hercegné egy újabb tündöklő ruhában vonult. Ez ezúttal is egy Jenny Packham-darab volt, ráadásul eredetileg egy menyasszonyi kollekcióhoz tartózó darabról van szó. A kék ruha díszes csipke hátrészt kapott. S bár az Aspen néven ismert ruha már nem kapható, eredetileg 2875 fontba került, ami átszámítva 1,3 millió forintnak felel meg.