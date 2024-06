Háború alakul Szoboszlai exe és jelenlegi barátnője között?, Vége a titkolózásnak: Vadon Jani visszatér

Háború alakul Szoboszlai exe és jelenlegi barátnője között?

Mindenkit meglepett a hír, hogy Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása után szakított az akkori barátnőjével, Gécsek Fannival. Nem sokkal később viszont képbe került egy Fejér vármegyei lány, akiről azt suttogták, hogy a focista új barátnője lehet. Nos, akik erre tippeltek, nekik bejött a megérzésük… Nem, nincs szó szerelmi háromszögről, bármennyire is úgy tűnik a felsorolásból. Csupán az a helyzet, hogy mióta Dominik és Fanni szakított, a rajongók rendre felemlegetik a szőke szépséget. Még akkor is, ha esetleg a magyar válogatott kapitányáról és új barátnőjéről, Borkáról látnak egy közös képet. Így történt ez akkor is, mikor a svájciak ellen elszenvedett vereség után a lelátónál fotózták le őket, de már Fanni közösségi oldalára is megérkeztek azok a netezők, akik visszakövetelik a lányt. A legtöbben indokolatlan összehasonlításokba kezdtek, és azt próbálták megmagyarázni, hogy miért Fanninak kellene Dominik mellett lennie. Ezeket a hozzászólásokat természetesen a szóban forgó hölgy is figyelemmel kísérte, hiszen mindegyiket be is lájkolta. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy Fanni egyetért a kommentelőkkel, de mások még tovább gondolták a történetet... Szerintük egy háború van alakulóban a két lány között!

Maradj meg mindig ilyen szépnek és természetesnek, Fanni! Elég büntetés az a világnak, hogy azt a másik, élő sz**babát kell bámulni.

„Már ha érted, kire célzok” – üzenték Fanninak, aki egy szívet is nyomott a kommentre, miközben mindenki tudja, kiről szólt ez a hozzászólás… „Bomba vagy, sosem hagytalak volna el” – fogalmazott egy másik rajongó, akinek szavaiból pedig arra lehet következtetni, hogy a szakítást akár Szoboszlai is kezdeményezhette. Ám bármi is volt, az már a múlt, és csak a történet két főszereplője tudhatja igazán. A kérdés csak az, hogy ezekre a kommentekre vajon Dominik új barátnője, Borka, reagál-e?

A rajongók visszakövetelik Szoboszlai Dominik korábbi barátnőjét Fotó: Instagram

Vége a titkolózásnak: Vadon Jani visszatér

Vadon Jani a tavalyi év végén, 15 esztendő után búcsúzott el a Rádió1 és a Balázsék hallgatóitól. A műsorvezető már egy ideje fontolgatta, hogy felhagy a rádiózással, hogy a régóta dédelgetett álmait megvalósítsa, és ez a pillanat 2023 decemberében be is következett... Persze, sok hallgató hiányolja a kedvencét, de Jani már új vizekre evezett. Ősztől például egy új műsorral debütál a televízióban. Dr. S.O.S. – Vészhelyzet a vadonban címmel indul ősztől Vadon Jani legújabb műsora. A produkció két főszereplője dr. Sós Endre, a Budapesti Állat- és Növénykert vezetője és főállatorvosa, illetve az egykori rádiós, aki egyébként, a „Pestszentlőrinci Vegán Kisállatkör tiszteletbeli jegyzője”. A műsorban testközelből láthatjuk majd a veszélyes állatorvosi beavatkozásokat a terepen és az állatkertekben. A nyolc rész során a nézők találkozhatnak hortobágyi őslovakkal, bölényekkel, viperákkal vagy éppen a magyarországi állatkertek orrszarvúival, jegesmedvéivel, tigriseivel és elefántjaikkal. Lenyűgöző helyszínek és megdöbbentő mentőakciók a túlélésért! Endre egyébként nemzetközi szaktekintély, nemcsak itthon, a budapesti állatkertben, hanem a régióban is. Védett és nem védett területeken küzd azért, hogy egy-egy egyedet, fajt és élőhelyüket minél jobban megérthessünk és minél tovább megőrizhessünk. Jani pedig évtizedek óta támogat civil állatvédő szervezetek, mindemellett közel 20 éve lelkiismereti okokból vegetáriánus.