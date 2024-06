Leleplező fotó: barátnője buktatta le a várandós Iszak Esztit

Iszak Eszti idén februárban jelentette be, hogy babát vár férjétől, az olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok úszótól, Gyurta Dánieltől. A szerelmesek szinte soha nem beszélnek a magánéletükről, ezért nem is volt akkora meglepetés, hogy 2022. júliusában egy titkos esküvő keretein belül mondták ki a boldogító igent egymásnak.

Iszak Eszti babaváró bulit tartott? Minden jel erre utal (Fotó: TV2)

A titkos lakodalomról kiszivárgott képeken azonban látni: ez volt életük legszebb napja. A pár egy év jegyesség után döntött úgy, hogy örökre összekötik az életüket.

A Mokka műsorvezetője márciusban elmesélte, hogy a születendő baba nemét egyelőre nem tudják, majd egy nagyszabású bulin derül ki, hogy lány-e vagy fiú a kis csöppség. Ám egy családi hagyomány miatt az már eldőlt, hogyha kislánya születik, akkor őt Eszternek fogják hívni.

Gelencsér Timi lebuktatta Iszak Eszti babaváró buliját

Nos, minden jel arra mutat, hogy ez a bizonyos babaváró buli kedden le is zajlott! Bár sem Iszak Eszti, sem Gyurta Dani nem tett közzé fotót az eseményről, az egyik meghívott leleplezte a kismamát!

Az egykori szépségkirálynő hivatalos volt a partira, ahonnan be is jelentkezett egy sokatmondó képpel:

Gelencsér Timi bejelentkezett Iszak Eszti babaváró bulijáról (Fotó: Instagram)

A bejelentkezésből csak az nem derült ki, hogy végül rózsaszín vagy kék lufik emelkedtek-e a magasba a buli végén, azaz azt még mindig nem lehet tudni, hogy Eszti lányt vagy fiút vár-e.

Iszak Eszti lecserélte a ruhatárát

Már túl van terhessége felén a TV2 gyönyörű kismamája, aki élvezi a várandósság minden percét. A Mokka műsorvezetőjét nem gyötrik reggeli rosszullétek, pocakja is csak most kezdett kerekedni. S bár kilóban nem hízott sokat, az S-es méretű ruháknak egy időre búcsút kellett mondania. Mivel eleinte neki is nehézséget okozott még így is csinosan öltözni, úgy döntött, ötletekkel segít más kismamákat.

„Pár hónapja már nehézséget okoz, hogy mit vegyek fel, főleg hogy a nadrágjaim egy részétől el kell búcsúznom. Vettem pár L-es darabot, azokat rotálom, de mivel szeretek változatosan öltözködni, (és a munkám igényli is) mást is ki kellett találnom. Úgy döntöttem, hogy a következő időszakban megosztok pár outfit inspirációt veletek, hátha köztetek is van pár kismama, akinek nehézséget okoz, mihez nyúljon a hétköznapokban!”

Szerencsére virágkorukat élik a maxi/midi bodycon ruhák, ez pedig majd’ minden pocakmérethez jól áll

— tanácsolta az Instagramon Iszak Eszti.