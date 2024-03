Ragyog a boldogságtól a várandós Iszak Eszti - Fotó

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Gyurta Dani pár napja árulta el, hogy bővül a családjuk, Iszak Eszti kisbabát vár. Úgy tudni augusztusban jön világra a pici. A műsorvezető és az olimpia bajnok úszó boldogsága határtalan. A szemfüles rajongók azt is kiszúrhatták, hogy Eszti nem hagyta még abba a munkát, de már lazább esésű ruhákban vezeti a Mokka műsorát.

Fotó: TV2/Mokka

A csinos műsorvezető a minap elhagyta az országot és Párizsba utazott egy forgatás miatt. De persze a szerelem városában sem feledkezett meg a rajongóiről és több képet is posztolt magágról. Lapozható képgalériájában látható, ahogy városnézés közben sétál, és az, is, ahogy felkészítik a fotózásra. Az első képen, amelyen az Eiffel torony látható a háttérben kivillan Iszak Eszter kismama pocakja is.

„Szuper napokat töltöttünk Párizsban, ahova bár forgatni érkeztünk de a Loreál-os csapattal ezeket a kiruccanásokat, mégis nyaralásnak érzem sokszor” – írta bejegyzésében Iszak Eszter.