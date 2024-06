Teljesen kiakadt Gianni: megrángatta a vendéget – Videó

Az olasz konyha egyik meghatározó alakja, Gianni Annoni érdekes dologra figyelmeztet friss videójában. Ha kávéról van szó, akkor sokan egyből rávágják, hogy cappuccino. Ugyanakkor az olaszok szerint nem mindegy, hogy mikor isszuk! Szentségtörésnek tűnhet, ha valaki 16 óra után rendeli, ám Debreczeni Zita férje rámutat, nem is annyira az olasz gasztronómia íratlan szabályának megsértéséről van szó, mint inkább öngólról! Jöjjenek a részletek!

Gianni szerint önmagával tol ki az, aki 16 óra után cappuccinót rendel (Fotó: Szabolcs László)

Vicces, ám egyben tanulságos videót készített Gianni Annoni az Instagram-oldalára.

„Tisztelet, Uram! Mit adhatok?”

– kérdezi a videóban Gianni.

„Egy cappuccino jólesne!”

– érkezik a felelet, mire Gianni – teátrálisan – magából kikelve, a vendéget megrángatva így reagál:

„Délután 4-kor egy cappuccino? Nem adok cappuccinót délután 4-kor! Nincsen ilyen mennyiségű tej délután 4-kor! Maximum egy caffè macchiato, caldo, freddo, per favore! (caffè macchiato, azaz foltos kávé, mely csak kis mennyiségű felhabosított tejet tartalmaz, szemben a cappuccinóval – melegen vagy hidegen, ezt javasolja, mi több, kéri Gianni – (a szerk.) Per favore! No Cappuccino! No! Fájni fog, rossz lesz, zavarni fog, nem lesz jó az emésztés, ne tedd meg magaddal! Ne rontsd el a gyomrodat! Ne! Ne!”

Gianni bejegyzéséhez több hozzászólás is érkezett. Íme néhány:

„Igen, mi is Rómában tapasztaltuk évekkel ezelőtt... a »cappuccino délután? elmebeteg turista« nézést. Akkor nagyon megtanultuk”

– írta egy rajongó.

„Va bene, de akkor még a spagettit megtörhetem, mikor kifőzöm?! Az belefér, ugye?!”

– írta a vicces-provokálós hozzászólást más.

„Ez a portugáloknál is így van. Portugál ember tejeskávét nem iszik, maximum reggel, de akkor is ritka. Onnan tudják, hogy külföldi vagyok, hogy kérem a kis meia de leitémet délután 5-kor”

– jegyezte meg egy újabb hozzászóló.

Nézd meg a vicces és egyben tanulságos videót!