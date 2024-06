Erre nem volt felkészülve, már most a trónra léphetne Vilmos herceg

Gareth Russell királyi szakértő nyilatkozott arról, hogy Vilmos herceg érzelmileg nem volt felkészülve a családját érintő egészségügyi válságra. Bár a herceget egészen kicsi korától úgy nevelték, hogy tudja, egy napon ő lesz majd az uralkodó, ami számos felelősségteljes feladat ellátását jelenti szánára, most hirtelen kellett helytállnia minden téren.

Érzelmileg is megterhelő időszak ez Vilmos számára Fotó: Profimedia

A szakértő ugyanakkor úgy látja, Vilmos képesnek bizonyult menedzselni a családjában kialakult lesújtó helyzetet és közben jól ellátni hivatalos teendőit is – írja a usmagazine.com. III. Károly király rákdiagnózisát követően a herceg szíve alaposan összeszorulhatott, mivel ő következik a trónöröklési sorban. Az pedig csak tovább nehezítette a helyzetet, hogy nem sokkal később, márciusban Katalin hercegnénél is rákot diagnosztizáltak. Bár Vilmos nem titkolja, szerettei állnak az első helyen, ezért vette át szinte teljesen a gyerekek ellátását, a kötelezettségeit is maradéktalanul ellátta.

Stresszes volt. Vilmos elkötelezett az iránt, hogy megőrizze a monarchia stabilitását és megnyugtassa a közvéleményt, hogy minden rendben lesz

– nyilatkozta korábban egy bennfentes arról, hogy min ment keresztül a herceg Károly rákdiagnózisa után. Bár az uralkodó időközben ismét munkába állt, a korára és az egészségére is tekintettel kell lenni, így Vilmos teendőiből nem lett kevesebb... A herceg egyébként magában vívja meg a küzdelmeit, a nagyközönség előtt mindig kiegyensúlyozott. A napokban az Angol Labdarúgó Szövetséghez (FA) elnökeként ellátogatott a válogatotthoz, mielőtt a csapat Németországba utazott volna az Euro 2024-re, és még viccelődéshez is volt kedve. Ezt persze, mint megírtuk, megkönnyítette a kis Lajos herceg, aki nem sokkal korábban megolvasztotta a szívét gyermeki logikájával.