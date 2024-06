Kabát Peti a svájci meccs után is előkelő helyezést jósol az EB-n

Kabát Petinek egykori focistaként, és korábbi válogatottként szívügye még mindig a labdarúgás, így az Európa Bajnokságon is nagyon szurkol a magyar csapatnak. Sőt azt is elárulta, milyen eredményt jósol a válogatottnak, amin a legtöbben nagyon meglepődtek. Például Bochkor Gábor is, amikor az Újpest korábbi játékosa a Retro Rádió reggeli műsorában beszélt erről. Peti véleményét még a csúfos vereséggel végződő svájci meccs sem változtatta meg.

Kabát Peti jóslata a magyar válogatott EB szerepléséről sokakat meglepett a svájciak elleni vereség után (Fotó: Mirkó István)

Rossi is meglepődött

A volt focista még Marco Rossinak, a válogatott szövetségi kapitányának is elmondta, hogy szerinte a legjobbak közé kerülhet a csapat, aki szintén ledöbbent.

„Marco Rossi majdnem minden hazai mérkőzésünkön itt van Újpesten, úgyhogy nagyon sokszor találkozom és beszélgetek vele. Most az utolsó meccsek egyikén, amikor itthon játszottunk és már közeledett a vége a bajnokságnak, akkor mondtam neki, hogy én a legjobb négybe várom a magyar válogatottat.

Először csak nézett rám, hogy én ezt komolyan gondolom-e, de abszolút komolyan mondtam és akkor mondta, hogy rendben, így legyen. És én a svájci meccs után is ugyanezt mondom. Jó, oké nem úgy alakult az első mérkőzés, de ebből a csoportból tovább lehet jutni és tovább is fogunk.

Szerintem örült neki, hogy én ennyire optimista vagyok, de még mindig az vagyok, bár nehéz helyzetbe kerültünk, mert kikaptunk Svájctól. De azt is mondtam, hogy a svájci egy erős csapat szerintem, nagyon jó játékosokból áll, a németekről nem is beszélve, úgyhogy valószínűleg az utolsó mérkőzésen fog múlni a továbbjutás” – tette még hozzá.

Kabát Peti bízik a magyar válogatottban

Persze ő is látta, hogy az első meccsen nyújtott teljesítmény nem volt az igazi, de szerinte a következő sokkal jobban fog menni.

„Most nem játszottunk jól ez tény és való, főleg az első 60-65 percben, szerintem mindenki többet várt a válogatottól, de az utolsó fél órában azért megmutattuk, hogy mit is tudunk. Olyan volt mintha a svájciak elfáradtak, mi meg erőre kaptunk volna. De előre kell nézni, másnap szerintem átbeszélték Rossival ezt a mérkőzést, és kibeszélték a hibákat, de másnap délutántól már a következő meccsre kell összpontosítani, főleg mert tudjuk, hogy a németek a házigazdák és nagyon jók.