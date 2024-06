Élni tudni kell! Saját szakácsa lehet T. Danny-nek

Úgy tűnik T. Danny nem csak beszél róla, valóban nagyon jó dolga van, hiszen nem csak zenei karrierjében sikeres, de úgy látszik, a hétköznapokban is van miért irigykedni rá. Az újdonsült műsorvezető olyan ételeket eszik, ami után mi is megnyalnánk mind a tíz ujjunkat. Bár Dani maga is elboldogul a konyhában, valószínűleg nincs is ezzel gondja, hiszen csodás ételeket főznek neki. De ki lehet a titokzatos séf? Vajon saját szakácsa van az énekesnek?

Szerencsére nem T. Danny barátnője főzött a rappernek, hanem valószínűleg saját szakácsa lehet. (Fotó: TV2)

A minap a TikTokra került fel egy videó, amiben egy fiatal srác, Marjai Szabolcs egy isteni olasz tésztaételt főz, vagy, ahogy ő mondja összedob „egy fáradt pennét”. A videó vége felé Dani is megjelenik, hogy „ellenőrizze” az elkészült ételt, ami a reakciója alapján igazán finomnak tűnik. De ki lehet a titokzatos fiatal szakács?

Megtudtuk ki T. Danny „szakácsa”

Nos, saját bevallása szerint csak szeretne az lenni, de igazából videoklipek, reklámok és filmek készítésével foglalkozik. Marjai Szabolcs T. Danny több klipjében is közreműködött már, és a TikTok-videóik alapján, nemcsak munkatársak, hanem jó barátok is. Szabolcs úgy látszik, szívesen főz is neki, ha éppen úgy alakul. Dani talán jobban is jár, ha másra bízza ezt a feladatot, hiszen egykori párja, Kecskés Enikő példájából tanulva, igencsak veszélyes tud lenni, ha gyakorlatlan kezek próbálnak főzni. Bár a két fiatal kapcsolata továbbra is rejtélyes, hiszen mire mindenki azt hihette végleg különváltak, két egymás utáni este is egy buliban látták őket, sőt Enikő nem rég egy titokzatos rózsacsokorról is posztolt. Ez alapján a rajongók úgy vélik kettejük története még közel sincs lezárva.