T. Danny vallomása a szakítás után: "Nekem sosem volt előtte kapcsolatom, ezért mindent most kellett megtanulnom" - videó!

T. Danny, azaz Telegdy Dániel volt a vendége Hajdú Péternek a Frizbi TV Youtube-csatornáján. Itt mesélt először őszintén a családjában történt veszteségekről, és a nemrég véget ért kapcsolatáról, amely különösen megviselte a jóképű előadót, mivel kiderült, hogy a hölgy volt az első igazi szerelme, és ez volt az első párkapcsolata. Elárulta azt is, hogy ő még a különválás ellenére is szerelmes az ex-barátnőjébe Enikőbe.

T. Danny bevállalta, hogy sokszor utasították már vissza a sikerek ellenére is /Fotó: Facebook

T. Danny már évek óta a fiatalok egyik legkedveltebb előadója, ám a mainstream médiában is betört, amikor a döntőig menetelt a TV2 Dancing With the Stars táncversenyében. Sokan őt várták a dobogó legfelső fokára, ugyanis elképesztő magassága, és sportmúltja ellenére, táncosokat zavarba ejtően rugalmas lábakkal, és laza csípővel mutatta be hétről-hétre a legnehezebb táncmozdulatokat. Az adások során többször elkísérte akkori kedvese Enikő is a fiút, azonban néhány hete kiderült, hogy a forgatásokat követően szakítottak a fiatalok. T. Danny azóta sem heverte ki a szakítást, erről is mesélt Hajdú Péternek.

Általában az emberek, mire eljutnak ennyi idős korba, mint én, már volt 4-5 kapcsolatuk, én azt láttam a környezetemben. Nekem sosem volt kapcsolatom, ezért mindent most kellett megtanulnom, aztán ez lehet, hogy kicsit rosszul alakult

- vallotta be kendőzetlen őszinteséggel az énekes. Még a műsorvezető is értetlenül állt az előtt, hogy egy ilyen jóvágású, és tehetséges fiatalembernek nem volt még kapcsolata, azonban Danny leszögezte, hogy számára Enikő volt az első barátnő. Ezután pedig elárulta azt is, hogy nehezen esik szerelembe, de ha megtörténik, akkor nagyon mélyen bele tud bolondulni a másikba.

Nehezen esek szerelembe, de akkor nagyon. Úgyhogy nekem, most ez az egy szerelem volt...van. A szerelem még meg van, a lány már nem

- zárta sorait szomorúan az énekes, az Összeköltözve Hajdú Péterrel című adás előzetesében. A teljes adás pénteken fog adásba kerülni, addig is a kedvcsinálót itt tudjátok megtekinteni: