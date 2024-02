Belefogyott a szerelmi bánatba T. Danny – Fotó

Látszólag minden kerek T. Danny életében. A csupa mosoly fiatal tehetség nemrég új lemezzel jelentkezett, közben megkezdődött a Zsákbamacska forgatása is, ahol Szente Vajknak ő lesz a műsorvezető társa. Közben előszeretettel jár edzeni, éjszakánként pedig új dalokon dolgozik. Instagram-posztjai alapján azonban rajongói egyre inkább aggódnak érte, mert úgy tűnik, nem tud túllendülni a szerelmi csalódásán…

Nem tudott még túllépni csalódásán T. Danny (Fotó: TV2)

T. Danny munkába menekült a szakítás után

Bár az énekes maga nem nyilatkozott hivatalosan arról, hogy véget ért kapcsolatuk Kecskés Enikővel, posztjai annál beszédesebbek. T. Danny a Dancing with the Stars versenyzőjeként többször beszélt arról, hogy életében először szerelmes. Saját bevallása szerint korábban soha nem érzett még ilyet, nem volt komoly kapcsolata. S ő nem nevezte meg ugyan, hogy ki a szerencsés leányzó, de nem kellett hozzá Sherlock Holmesnak lenni, hogy kiderítse bárki: a modell Kecskés Enikő az. A gyönyörű címlaplánytól sokan féltették ugyan a tinibálványt, pár hónap után szakítottak is, de végül úgy tűnt, összecsiszolódtak. Ezért is lepett meg mindenkit, amikor szintén posztjaival buktatta le saját magát az énekes, hogy újra szingli.

Ráadásul az akkoriban megjelent lemezének több dala is árulkodó volt, például a No woman, no cry, vagyis Nincs nő, nincs sírás című, azóta több, mint 7 milliós nézettségnél tartó slágere.

De szintén sokatmondó az egyik új számának pár sora:

Olyan kár, de te már soha nem leszel a feleségem. Közös évek, külön álmok, nem kell még egy hazugságod, ezért tényleg, olyan kár volt. Mondjuk ki akkor, viszlát, többé nem látsz. Gyűrűt tettem volna rád, de nincs tovább...

Teljesen egyértelművé vált, hogy nem csak élete első szakításán van túl T. Danny, de élete első szerelmi csalódásán is. Szinte nincsen nap, hogy Instagram sztoriban ne tenne ki egy-egy árulkodó idézetet, mint most például szintén saját dalából:

Egy nap majd még talán belehalok…

S ha ez nem lenne elég, a legutóbbi fotói alapján belefogyott a szerelmi bánatba rajongói szerint, túlzásba viszi az edzést.

„Elég már Dani, túlzásba esel, nem lehetsz ennyire neki keseredve"

„Jön majd egy új szerelem, lépj túl ezen a szakításon, nagyon sovány vagy”

„Az első szerelem mindenkinek maradandó, arra te is mindig emlékezni fogsz! De nem gyászolhatod örökké, lesz újabb és újabb még nagyon fiatal vagy”

– írják a kommentelők a posztja alá.