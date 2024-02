Új dalával üzen exének T. Danny: Neked is ennyire fáj, remélem!

Telegdy Dániel, művésznevén T. Danny egy nagyon érzelmes énekes, aki érzéseit szereti dalba önteni. A tehetséges előadó most sem tesz másképp, amikor véget ért kapcsolata élete első komoly barátnőjével, a modell Kecskés Enikővel. Az előadó Viszlát című dala pár óra alatt közel 100 ezres megtekintésnél tart és rajongói szerint nem csak saját magának, de más csalódott szerelmesnek is segít.

T. Danny-ért aggódtak a rajongók, belefogyott a szakításba. (Fotó: Facebook)

T. Danny kiírta magából a fájdalmat

Már akkor féltették a tiszta szívű énekest a rajongói, amikor összejött Kecskés Enikővel. Szerintük eleve gyanús volt, hogy sosem vállalták fel a kapcsolatukat – szerintük a modell miatt. Miután összejöttek, a rózsaszín ködös időszak után szakítottak is, majd újra együtt lehetett őket látni. Amikor az énekes a Dancing with the Starsban szerepelt, Enikő szinte minden élő show alatt a stúdióban szurkolt párjának. A döntőben csak úgy ragyogtak együtt, még közös fotót is bevállaltak, akkor mindenki azt gondolta: minden rendben köztük.

Pár héttel később azonban újra arról szóltak a hírek, hogy mindennek vége köztük. T. Danny akkor meg sem állt Thaiföldig, ahol egy elefántos szelfi mellé viccesen, ugyanakkor a hírt igazolva azt írta: Új csajommal…

S ha ez nem lett volna elég bizonyíték, legújabb, Viszlát című dalában kiírta magából a szerelmi csalódását, a szöveg elég egyértelmű:

Felejteni kéne, sok hazugságot, Te már túl vagy rajtam, …gratulálok! Viszlát, Többé nem látsz, Gyűrűt tettem volna rád, Most már vége, nincs tovább

A szívszorító új szám alatt T. Danny Instagram-oldalán és a youtube-on is sokan üzentek kedvencüknek:

„Szomorú szöveg, szomorú klip egy életvidám sráctól”

„Van, hogy jobb egyedül lenni, mint társas magányban! Minden okkal történik az életünkben...”

„Dani! Egy dolgot jegyezz meg! Sosem vagy egyedül! Mi mindig itt vagyunk és leszünk is neked! Persze nagyon sajnálom a dolgokat Enikővel, de majd jön más! Dani nagyon szeretlek A zene is csodálatos, a klip is. Nagyon érzelmes”

„A klip az valami brutális jó. Átadja ezt a fájdalmat, ami benned van, Danny”

„Köszönöm, ugyanezt éltem át és sírva hallgattam végig”