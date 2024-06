Dávid Petra megmutatta, hogyan készült a Házasság első látásra adásaira

Dávid Petra a Házasság első látásra legikonikusabb szereplőjévé vált, Andrissal való botrányos kapcsolata sokak szerint megosztó volt. A házasságuk a kísérlet vége előtt véget ért, azóta viszont jó baráti viszonyt ápolnak egymással. Petra most betekintést engedett egy évvel ezelőtti készülődésébe, amikor is megrendelte ruháit a műsor induló forgatására.

Dávid Petra A Házasság első látásra adásaiban még hosszú fekete hajjal tündökölt (Fotó: TV2)

Nem volt elégedett önmagával

Petra sosem csinált titkot óriási fogyásából, a csinos fitneszedző korábban a Borsnak adott interjújában úgy nyilatkozott, bár már tudja, hogy mik az előnyös méretek, lelke mélyén még mindig kövérnek érzi magát. Erről tett tanúbizonyságot abban a TikTok videóban is, amelyben bemutatta a forgatásra rendelt ruháit.

Petra szinte kizárólag mini, kivágott ruhákra voksolt, amelyek közül a legtöbbet S-es méretben rendelte és döbbenten tapasztalta, hogy kicsik neki.

Úgy néz ki, hogy a szabvány S-es méretnél nagyobb vagyok, ebben szinte megfulladok

– mondta. A Házasság első látásra sztárja az egyik darabnál még arra is gondolt, hogy majd egyáltalán nem fog leülni a választott ruhában, mert annyira szűk volt, hogy alig kapott levegőt benne.

Petra önértékelése nem volt reális

A reality alatt olyan visszajelzéseket kapott, hogy túl vékony és erős sminket használ, ő maga viszont ezt nem látta akkor, mint mondta, tökéletes formáját szerette volna megmutatni. Így vélekedtek erről rajongói akkor is, amikor bikinis fotóit tette közzé. A műsor vége óta viszont felszedett hat kilót és a természetes megjelenés sokak szerint kimondottan jól áll neki. Nemrég még egy óriási átalakulást is bevállalt, feketéről szőkére, hosszúról rövid hajra váltott. Hogy mikor volt a legcsinosabb, döntse el mindenki maga, annyi azonban bizonyos, hogy Petra jó példával jár sorstársai előtt, hiszen mindig is nyilvánosan kommunikált külsejéről és belső küzdelmeiről.