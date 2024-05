Vége a háborúnak! Kibékült egymással Nótár Mary és a menedzsere

Nótár Mary körül óriási botrány kerekedett az elmúlt időszakban, ugyanis (volt)menedzsere azt állította, hogy az énekesnő tönkretette az életét és anyagilag is megnyomorította. Minderről egy élő videóban tálalt ki Lotti, ahol azt is megemlítette, hogy Maryvel haragban váltak el, és emiatt még a pszichiátriára is bekerült. Ráadásul kétszer...

Nótár Mary kibékülhetett a menedzserével (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Nótár Mary kibékült Lottival?

Az imént említett videóban arra is fény derült, hogy bár a menedzser békülni akart a munkaadójával, Maryben nem volt erre hajlandóság. Ráadásul az anyagiakban sem tudtak megegyezni, hiszen Lotti beszámolója szerint miután kirúgták, ki sem fizették. Állítólag erre az évre 86 bulit kötött le, és hiába kérte, nem kapta meg a gázsiját, ahogy a céges autót sem vihette el, ami az ő nevén van. Sőt, szavaiból az is kiderült, hogy mélységesen csalódott a hírességben, hiszen mikor kórházba került, akkor sem látogatta meg...

Ő szórakozott, játszott velem az elmúlt egy hétben. Kórházba kerültem másodjára, és csak annyit kértem, hogy beszéljen velem, vegye fel a telefont, vagy jöjjön be értem. Ő viszont eltűnt.

„Aki anyagilag itt maradt 25 ezer forinttal, az én vagyok, és az adósságok is engem illettek. (…) A minap szerettem volna elhozni a koncertes kocsit, de nem adta oda. Ez a jármű egyébként ahhoz a céghez tartozik, aminek én vagyok a tulajdonosa. Két és fél órát álltam a ház előtt, hogy elhozzam, de ő nem adta oda, azóta is ott áll az udvarban. Sőt, azóta vásárolt még egy autót is” – vádaskodott a menedzser, majd hozzátette: valójában őt nem is a pénz érdekli a legjobban, csak békülni akart. Óhaja pedig meghallgatásra találtak, hiszen a jelek szerint véget ért köztük a háború.

Mary és Lotti ismét követi egymást az Instagramon, ráadásul az énekesnő előszeretettel osztogatja a lájkokat is a 25 éves lány képeire. Bár a történet két főszereplője egyelőre még nem erősítette meg, hogy valóban szent a béke köztük, a rajongók szerint ez egyértelmű jele annak, hogy sikerült megbeszélniük a problémáikat. Sőt, azt sem tartják kizártnak, hogy Lotti még a munkáját is visszakapta.