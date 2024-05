Tóth Gabinak kellett megmentenie Vera koncertjét

Tóth Vera énekelt volna a tegnapi Szécsi Pál és Cserháti Zsuzsa emlékkoncerten, ám egy váratlan probléma miatt testvérét kellett megkérnie, hogy ugorjon be helyette. Bár Tóth Gabi számára teljesen idegenek voltak a dalok, a koncert végül nagy siker volt, amiről az Instagram-oldalán számolt be, és azt is elárulta mi történt Verával.