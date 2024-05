Szívszorító levelet írt családjának az Exatlon sztárja

Az Exatlon második évadának jóképű Bajnoka hamar belopta magát a nézők szívébe. Harcsa Norbert volt csapata mókamestere, egyszerűen nem lehetett nem megkedvelni. De az állandó mosolya ellenére mindig volt a szemében valami kis szomorúság. A többiek gyanították, hogy magánéletében nincs minden rendben, főleg, hogy mindig csak a kislányáról beszélt, de párjáról nem.

Az Exatlon sztárja újra boldog, kibékült volt feleségével (Fotó: TV2)

Csak később mondta el csapattársainak, hogy az esküvő után másfél évvel már el is váltak Ramónával, élete szerelmével, amit már megbánt. Nem is adta fel, három évig könyörgött exének, hogy béküljenek ki, aki végül megadta magát. A szerelem sosem múlt el köztük és a kibékülés után csak tovább mélyült. Nemrég pedig megszületett második kislányuk, Jana, így boldogabbak nem is lehetnének. A profi ökölvívó még most sem hiszi el, hogy mekkora szerencséje van a feleségével, gyermekeivel, és erről most nagyon megható posztot írt.

„Jelinám és Janám is tervezett baba volt, de míg Jelikémet alig vártam megszülessen, addig Janácskámmal úgy voltam, hogy jó-jó várom, de vajon lehet egyformán szeretni mindkét gyereked?” - tette fel a költői kérdést lapozós posztjában Harcsa Norbert.

Mit fogok vele kezdeni és különben is mi már hárman már összeszokott banda vagyunk! Már most eltelt 6 hét és ki jelenthetem nem lehet egyformán szeretni őket… a nagyot jobban szeretem, mert magas vékony! A kicsit jobban szeretem, mert nagyon dagi! A nagyot jobban szeretem, mert már nagy lány és néha elhúzza magát, ha erőszakkal csókolgatom, a kicsit jobban szeretem, mert nem tudja elhúzni magát és szanaszét csókolhatom! Mindennap szembesülök vele, hogy nincs nagyobb öröm és boldogság, mint a gyerekek! És,hogy melyiket szeretem a legjobban? Az anyjukat...hogy megajándékozott ezzel a két hercegnővel!