Mindenkit sokkolt a válása, most ebbe a nőbe szerelmes a hollywoodi szívtipró – Fotók!

Jason Momoa élete alaposan felfordult, mióta – 16 éves együttélést követő két év különválás után – ténylegesen is elvált Lisa Bonet színésznőtől. A Trónok harcából ismert, és az Aquaman főszerepét is játszó színész azóta folyamatosan úton volt, így nem sok esélye volt új párkapcsolatot kialakítani.

Fotó: InterCom

Az Independent információi szerint azonban most ismét rátalált a szerelem Adria Arjona Torres színésznő személyében, aki már maga is olyan ismert produkciókban szerepelt, mint a Hitman és a Morbius. Most pedig elkísérte párját Japánba a Csavargások című dokumentumfilm forgatására.

A Momoa közösségi oldalára feltöltött, lapozható képek között olyanok is vannak, amelyeken látható, ahogy átöleli Arjonát, miközben barátaikkal egy étteremben ülnek. A Puerto Ricó-i származású amerikai színésznő korábban Edgardo Canales ügyvéddel élt házasságban, de tavaly az ő kapcsolatuk is véget ért.