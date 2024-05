Férjhez ment Eminem lánya, még a világhírű rapperrel is táncot lejtett az esküvőn – Videó!

Örömteli hírek érkeztek a tengerentúlról. A világhírű rapper Marshall Bruce Mathers, vagyis Eminem lánya Hailie Jade Scott ugyanis örök hűséget fogadott párjának Evan McClintocknak egy szűk körű esküvőn a Greencrest Manorban. A lakodalomban a közeli barátok és ismerősök vettek csak részt, de így is felfedezhettünk egy-két világhírű sztárt a sorok között, ugyanis a vendéglistán szerepelt például 50 Cent is. Az esküvő során Eminem a büszke apák legfontosabb feladatát is elvégezte, ő kísérte az oltárhoz a lányát, később pedig egy szívmelengető közös táncot is lejtettek az este folyamán.

A DailyStar számolt be róla, hogy elkelt Eminem lánya, mint írták, semmi puccos felhajtás nem volt az esküvő körül, egy olyan helyszínen tartották, amelyet az átlag emberek is meg tudnak maguknak engedni, viszont ha extrákat is kértek maguknak, akkor azért a 105 ezer dollárt (37 millió forintot) is elérhette a végösszeg. Az esküvő másnapján Hailie az Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt:

Feleségként ébredtem a héten. Nem is kívánhattunk volna ennél szebb hétvégi ünneplést. Annyi örömkönny hullott, és nevetés és mosoly volt, annyi szeretet, hogy úgy éreztük Evannel, hogy hálásnak kell lennünk érte, hogy ennyien támogattok minket. Köszönjük, hogy támogattok minket, hogy férjként és feleségként lehessünk részei az életeteknek.

Az esküvő menetéről, a büszke örömapáról, és Hailie ruhájáról az összefoglaló videót itt tudjátok megtekinteni: