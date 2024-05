Beteljesül Tóth Gabiék álma, érkeznek a gyerekek - Videó

Tóth Gabi és kedvese, Papp Máté Bence közös álmuk megvalósítására készülnek: tánc- és énektábort szerveznek gyerekeknek.

A néptánc és a hagyományok szeretete erős kötődést jelent kettejük között. Gabi gyerekként táncosnak készült, de végül énekesként vált híressé, míg Máté a Fricska táncegyüttes frontembere. Közös érdeklődésük hozta őket össze, és ez a közös projekt is ezt tükrözi – árulták el a Tények stábjának.

Szerencsére azt érzékeljük, hogy az elmúlt hónapokban egyre pozitívabban állnak hozzánk

– mondta az énekesnő, aki szerint már elcsitult a körülöttük kialakult botrány, és bár vannak még kételkedők, sok gratulációt kapnak az emberektől.

A tábort Pomáz környékére tervezik, és számításaik szerint akár százan is jelentkezhetnek a programra, amelynek keretében a népdalok és táncok mellett kézműves foglalkozások, lovaglás és íjászat is várja a fiatalokat. Mint mondták, szeretnék kirángatni őket a digitális világból, és megmutatni nekik, hogy a hagyományőrzés nem ciki. Két korcsoportban várják a gyerekeket, a kisebbeknél a ritmusérzék fejlesztése a cél, míg a nagyobbakat páros táncokra oktatják majd. Gabi éneket tanít, Bence pedig a táncoktatást vezeti, amelyek sorában a mezőségi és szatmári néptáncokba is belevágnak. A tábor végén a szülőknek szóló gálaműsor keretében a gyerekek bemutatják, mit tanultak.