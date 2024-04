„Mindent megteszek, hogy meggyógyuljak” – aggódnak a rajongók, drámai bejelentést tett Szinetár Dóra

Szinetár Dóra a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, ami után igencsak aggódnak érte a rajongói.

Aggódnak a rajongók Szinetár Dóra miatt Fotó: Youtube

A gyönyörű színésznő ugyanis az ágyból jelentkezett be, szinte felismerhetetlenül, szemmel léthatóan nagyon betegen. A sztármami maga is elmondja, hogy valóban nagyon rosszul van, de mindent megtesz azért, hogy jobban legyen, hiszen vasárnap és szerdán is fellépése lesz.

…amikor épp mindent megteszek, hogy meggyógyuljak… sópipa, vitamin-hegyek, gyömbér, méz, citrom, zsiráfos-dunszt, és főleg a mantra, hogy “a testem dolgozik”

– írta a fotóhoz Szinetár Dóra, ami alatt rengetegen kívántak neki jobbulást.

Szegény Dóri! Gyors gyógyulást kívánok!

– kommentelte például egyik követője.