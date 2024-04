Micsoda elismerés! Donald Trumptól kapott levelet Mága Zoltán

Sorra érkeznek a szülinapi jókívánságok számos amerikai hírességtől és köztiszteletben álló személyiségtől is, hiszen Mága Zoltán nem ismeretlen a tengerentúli művészvilág és a közönség számára.

Az Egyesült Államok 45. elnökét a világhírű magyar művész Manhattanben, az USA egyik legrégebbi republikánus klubjában megrendezett gálán bűvölte el virtuóz hegedűjátékával. A volt elnök a gálaesten már az előadás első pillanatától figyelemmel kísérte a művész játékát, majd az ünnepi asztalától szinte elsőként felállva, vastapssal köszönte meg a Prima Primissima díjas hegedűművész virtuóz produkcióját. Donald Trump baráti kézfogással gratulált és a beszélgetés során viccesen megemlítette, hogy az elnöki posztért folytatott küzdelmében a nevével kampányol, ezzel utalva a MAGA, azaz a „Make America Great Again” – „Tegyük újra naggyá Amerikát” szlogenre.

Az USA 45. elnöke még február 19-én, személyesen aláírt levelében köszöntötte 50. születésnapján az általa hihetetlenül tehetségesnek tartott magyar művészt, örömteli pillanatként felidézve decemberi találkozásukat. A volt amerikai elnök felesége, Melania Trump nevében is Isten áldását kérve, jó egészséget és boldogságot kívánt Mága Zoltánnak. A novemberi amerikai választáson újrainduló elnök a Mága Zoltánnak küldött levelét fia címére, New Yorkba továbbította, ezért a magyar művész csak most, a húsvét előtti napokban Amerikában járva kapta kézhez az elnöki üdvözletet.

Kedves Zoltán! Melanie és én, csatlakozván a családjához és a barátaihoz, csodálatos 50. születésnapot kívánunk! Öröm volt találkozni tavaly decemberben. Hihetetlenül tehetséges hegedűművész vagy! Míg ezt a különleges alkalmat ünnepled, imádkozunk, hogy az előtted álló év teljen jó egészségben, boldogan, nagyszerű hazánk áldása kísérjen. Boldog születésnapot, Isten áldjon téged és családodat. Üdvözlettel, Donald J. Trump

A Prima Primissima díjas művész elárulta, hogy amerikai menedzsere és Donald Trump stábja között már zajlik az egyeztetés, hogy az év második felére tervezett amerikai turnéja során mikor és milyen helyszínen tudnak találkozni és ennek része lenne az a koncert is, amelyet a volt elnök floridai, Palm Beach-i rezidenciáján tartanának.

A Pesti Vigadóban február 20-án rendezett ünnepi koncertjén Mága Zoltán, mint a magyar zenei kultúra nagykövetét, levélben köszöntötte Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. A kormányfő üdvözletében úgy fogalmazott: Mága Zoltán művészi és karitatív tevékenysége során sokakat emlékeztetett arra, hogy a zene olyan varázslatos erő, amely a háborúk sújtotta világban is képes az emberekben felerősíteni a béke, a szeretet és az összetartozás érzését.

Mága Zoltán azt is elárulta, hogy jelenleg két nagyobb koncertsorozat előtt áll, Amerikában és Magyarországon is. Az 50. születésnapjának apropóján április 27-én az MVM Dome-ban rendezi meg az „50 év 50 koncert” című nagyszabású eseménysorozatának jubileumi koncertjét, amely a legrangosabb művészek közreműködésével egyfajta visszatekintéssel mutatja be a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész pályafutását gyermekkorától az érdemes művészi díj elnyerésééig. A karitatív célokat is segítő koncertsorozattal kapcsolatban Mága Zoltán elmondta, szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik szóval és cselekedettel segítették művészi és közéleti pályája kiteljesedését.