„Én nagyon sokszor vagyok szemétláda” – Forgács Gábor a szinkronszínészetről mesélt

Forgács Gábor mai napig az egyik legismertebb magyar szinkronszínész, ezért szinte lehetetlen úgy TV-t nézni ma Magyarországon, hogy ne találkozzunk a hangjával, akár csak néhány mondat erejéig.

Gábor hangja szinte megkerülhetetlen a magyar szinkronban, így nem meglepő, hogy az ismert színésznek már annyi szerepe volt, hogy meg sem tudja jegyezni.

„Amikor kijövök a stúdióból, már nem emlékszem mit beszéltem. Arra szoktam emlékezni, ha valami érdekes, izgalmas, tudományos film alá mondok valamit, akkor az úgy megmarad a fejemben, hogy ezt szeretném megnézni, mert én mindig csak azokat a részeket látom, amikor az én figurám éppen beszél.”

A probléma az, hogy cím alapján viszont nem tudom megtalálni a filmet, mert amikor bejön hozzánk, annak van valamilyen angol címe, de mikor a mozikba kerül vagy TV-be, akkor már az a címe, hogy Ejj, mi a kő tyúkanyó. Tehát nem tudom pontosan, hogy ez most az a film vagy sem, ebben én benne vagyok vagy nem. Ebből adódóan előfordul olyan, hogy asszonykával nézzük a TV-t és mondom, hogy ez milyen érdekes hang és erre ő mondja, hogy azért te hülye, mert te vagy

– mesélte a színész.

Forgács Gábornak is megvan a jól megszokott figurája

Bár nagyon sokféle karaktert játszott, már mégis van egy típus, amire gyakran kérik fel.

Volt olyan, hogy felhívott az én rajongva szeretett lányom és mindenféle köszönés vagy bemutatkozás nélkül annyit mondott, hogy: Édesapám, hogy én téged hogy utállak. Mondom ez teljesen rendben van, de miért. Mire ő: Hát tudod, hogy én hogy szeretem ezeket a Poirot filmeket és most elkezdtem nézni egyet, de az ötödik percben megszólalt a hangod és már tudom ki a gyilkos. És így is volt.

„Én nagyon sokszor vagyok szemétláda, mármint persze csak ilyen figurát játszom” – tette hozzá nevetve.

És persze Forgács Gábor még most is dolgozik, azt is elárulta, hogy jelenleg mit csinál.