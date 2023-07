Rég láttuk Forgács Gábort, filmpremieren tűnt fel a színész – Fotó

Forgács Gábor sem hagyta ki a Kísértetkastély című horrorvígjáték premier előtti vetítését kedd este. A népszerű színész régen járt nyilvános eseményen, de a Disney legújabb nagy dobására ő is kíváncsi volt.

Fotó: Bors

Forgács boldogan fogott kezet a kollégákkal, ismerősökkel és remek formában volt. Ez azért is megnyugtató, mert 2021-ben a Borsnak adott interjújában hosszasan mesélt arról, hogy az azt megelőző évben – 2020-ban – sajnos a betegeskedésé volt a főszerep.

„Az utolsó egy év főszereplője gyakorlatilag a betegségem volt. Időnként halljuk, hogy hol ez, hol az rákos lett, vagy el is ment emiatt, de ha velünk fordul elő, akkor furcsa változatban éljük meg. Minden hír, ami ezzel a betegséggel kapcsolatos volt, rólam szólt. Nekem ez az egy év hihetetlenül sok tapasztalatot adott saját magammal kapcsolatban. Hogy mennyit bírok és tűrök el muszájból, vagy a saját akaratomból. Elkényeztetett egyke gyerek voltam, ezért állandóan meglepetéseket okoztam magamnak azzal, hogy mi mindent meg tudok csinálni, pedig azt hittem, ezekre nem vagyok képes. Többször voltam a gödör szélén, de az orvosok mindig visszarángattak onnan.”

– nyilatkozta akkor a színész, aki hihetetlen lelkierőről és küzdeni akarásról tett tanúbizonyságot.

Forgács Gábor filmpremieren tűnt fel – Fotó: Bánkuti Sándor

Hatásvadász cikk miatt akadt ki

Bár a színész mindig is őszintén beszélt a betegségéről, jogosan háborodott fel, amikor az egyik napilap régebben gyógyíthatatlan betegnek nevezte a címlapon. Ez a hír sok embert összezavart és a színész rengeteg üzenetet és részvétnyilvánítást kapott utána. Nem ez volt a legnagyobb probléma, hanem az, hogy még a lekötött műsoraival kapcsolatban is sokan keresték telefonon. Ezek után a humorista nyilvános üzenet közzétételére kényszerült, hogy ne veszítse el a munkáit. A megbízók azt hihették, hogy a művész az egészségi állapota miatt nem fogja teljesíteni a vállalásait és a jövőben már nem is tud dolgozni.

Most az lesz, hogy mivel remekül érzem magam, természetesen mindenütt meg lesznek tartva a műsorok, sőt azok is, amiket ezután szándékoznak lekötni. Jókat fogunk mosolyogni, kacagni, nevetni és röhögni, ahogy eddig mindig

– szögezte le Forgács Gábor, aki akkor érzi magát a legjobban, ha a közönsége elé állhat és velük együtt szórakozhat és szórakoztathat.